中國若攻台灣 澳洲前國防部次長：澳應聯手美國對中開戰

2019-02-16 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平1月2日在「告台灣同胞書」中，明確提及不放棄以武力統一台灣；澳洲前國防部次長保羅．荻布（Paul Dibb）對此指出，若中國襲擊台灣，澳洲應與美國共同對中國開戰。

荻布在「澳洲戰略政策研究所（ASPI）」智庫中發表看法，他認為毫無疑問的，中國正在發展軍事手段確保攻擊台灣的能力，美方曾做出評估表示，解放軍對台灣採取日漸複雜的軍事行動，正在克服台灣島自然防衛的地理優勢，解決無法在台灣海峽擴權的問題，包括猛烈的空戰與發射導彈、徹底的兩棲部隊入侵，均對台灣的防禦力造成莫大挑戰。

荻布現任教於澳洲國立大學（ANU），他提到，自己的同事布蘭登．泰勒（Brendan Taylor）認為，美國介入台灣海峽的能力正逐漸消退，且已經處於極限，任何美國既存的優勢都可能在10年後消失；荻布覺得美方不可能不捍衛台灣，否則就意味著美國在亞太地區建構的聯盟體系面臨終結。

荻布補充說明，澳洲政府在美方參戰的情況下，沒理由不出兵相助，若做出拒絕就會威脅到《太平洋安全保障條約》（ANZUS）存在的理由，對於澳洲而言，台灣絕對屬於該條約對「太平洋地區」發生武力侵略的定義，澳洲也是唯一美國能夠依賴的五眼聯盟（Five Eyes）盟友。

荻布最後寫道，「若我們拒絕，將被華盛頓視為我們在自己的主要戰略關注地區，背叛我們曾做出的盟友承諾」、「為了捍衛生活在台灣島上2400萬人的自由民主，如果台灣不值得澳洲捍衛，還有什麼人會願意守護澳洲？」

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