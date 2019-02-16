法官判性侵犯無罪 因擔心18歲被告「牙醫生涯受阻」

2019-02-16 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭一起性侵無罪判決引起外界極大反彈聲浪，現年18歲的少年丹尼爾（Christopher Daniel）多次性侵6歲女童，法官認定他是基於「不適當的好奇心」犯案，加上這可能會傷害他的牙醫生涯，最終宣判丹尼爾無罪。

據《獨立報》報導，丹尼爾就讀於醫學院，自2016年起的2年間，他曾多次性侵一名6歲女童得逞，事情曝光後遭警方逮捕，豈料庭審時，敦巴頓法院的代理法官卻表示，被告已經為此認錯，他並非想要滿足性慾，僅是受到青春期的好奇心驅使才犯罪，如果定罪將會為他的牙醫生涯帶來嚴重後果，加上受害女童並無因性侵遭受「長期影響」。因此，丹尼爾被無罪釋放，也未留下任何案底與紀錄。

對此，蘇格蘭工黨司法發言人約翰遜（Daniel Johnson）寫給量刑委員會一封信，內容提到：「判決不只對受害者家屬造成痛苦，也會讓我們對司法產生失望和缺乏信心。」

據了解，截至14日下午，已有1萬7000人簽署請願書，要求對判決進行審查。請願書中批評，英國的法制把罪犯的「職業生涯」擺在孩童的安危以前，「我們到底是生活在什麼樣的世界中，才讓法院認為這是可被接受的判決？」

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