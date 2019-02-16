紐約州長簽署兒童受害者法案 大幅延長兒童性侵的法律時效

2019-02-16 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州長安德魯·古莫（Andrew Cuomo）在當地時間2月14日簽署了《兒童受害者法案》（Child Victims Act），延長關於童年遭性侵的受害者訴訟的法律時效，當局預估法院近期可能湧入數千起相關訴訟。

綜合外媒報導，《兒童受害者法案》過去在被共和黨所控制的州議會已經被阻擋12年，直到去年8月有人匿名向當地媒體爆料教會的性醜聞；爆料者提供的教會文件中指出，天主教紐約總教區的水牛城教區（Diocese of Buffalo）的主教理查德·馬龍（Richard J. Malone）涉嫌包庇犯下性侵兒童的聖職人員，文件中顯示有100多名神職人員被控對兒童犯下性犯罪，但其中卻只有42人被解職、強制退休與離職。

消息曝光後引起社會譁然，不只當地的民眾要求馬龍主教下台負責，更使州檢察官與聯邦調查局（FBI）介入調查；但馬龍在去年8月拒絕辭職，不過對教會相關的性侵賠償訴訟也開始展開，截至2019年1月29日，水牛城教區已經針對44名受害者賠出800多萬美金（約新台幣2.4億元），但教會對於解決過錯「毫無誠意」，遭批評「想用小錢打發人」，不負責任的態度也間接促使民眾支持法案通過。

而去年民主黨在地方選舉控制了紐約州議會後，立刻在今年1月28日火速通過被耽擱10多年的《兒童受害者法案》，法案延長法律追訴時效，受害者可在28歲前提出刑事訴訟，而民事訴訟則大幅延長至55歲，而舊法明定時效為23歲；另外新法也提供1年的追溯期，使各年齡的受害人都可以在追溯期內採取民事訴訟。

美國紐約州長安德魯·古莫（見圖）在當地時間2月14日簽署了《兒童受害者法案》（Child Victims Act），延長關於童年遭性侵的受害者訴訟的法律時效。（美聯社）

天主教紐約總教區的水牛城教區的主教理查德·馬龍（見圖）被爆出涉嫌包庇犯下性侵兒童的聖職人員；而他本人面對醜聞拒不下台。（美聯社）

童年遭教會性侵的受害者與法案支持者，齊聚在紐約州議會支持法案通過。（美聯社）

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