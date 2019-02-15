加國大學辦新疆再教育營講座 遭中國留學生飆髒話鬧場

2019-02-15 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國透過再教育營迫害新疆維吾爾族人權問題嚴重，引發全球關切，位於全球各處的維吾爾人也紛紛出聲反抗。今有德國媒體爆出，疑似有在加拿大的中國留學生受中國大使館指使，搗亂一場在加國大學進行的新疆再教育營演說。

前加拿大維吾爾大會主席托度希（Rukiye Turdush），當地時間週一在加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）進行一場新疆再教育營講座。《德國之聲》接獲截圖爆料，數名中國學生在名為「麥克馬斯特大學理性反對疆獨」的群組中，商討該如何對付這場講座。

有學生直接將資訊通報給中國大使館，大使館下令學生注意講座是否有校方人員，以及主辦者是否為中國僑民。群組中另有人提醒，若要錄音錄影應注意安全，因為使館不希望正面起衝突。

後來確實有學生在現場拍攝照片傳回群組，另有人揚言「要過來砸場子」。托度希事後所PO出的活動影片中，有一名男學生提問「為何要在麥克馬斯特大學舉辦這樣的講座」，托度希數度請他重複問題，該人吼了幾句後憤而起身離席，還對著托度希飆罵英文髒話。

群組接著將影像回傳至大使館，使館稱隔日會開始處理，並要他們把此事告知中國學生學者聯誼會和校方。之後麥克馬斯特中國新聞網與其他4個學生團體發表聯合聲明，控校內2個學生團體舉行了一場「荒謬的反華講座」，拿協助維吾爾婦女和兒童當幌子，公開宣揚分裂活動並攻擊中國政府來籌募資金。

托度希受訪時表示，講座海報上並沒有提及維吾爾婦女和孤兒的訊息，主題全放在新疆再教育營上。托度希感嘆地說，有中國學生在她的講座中飆罵不雅字眼，雖然其行為不能代表所有中國人，「但他們生活在加拿大，一個最自由民主的國家，接受西方教育的薰陶，卻仍在捍衛中國的暴行。她認為此事對加國校園的言論自由和政府皆是一項重大警訊，代表著中國政府可能藉由學生勢力滲透，要把他們的思想傳入校園。

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