如何徒手殺掉美洲獅？遇襲男子出面說明！

2019-02-15 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子考夫曼（Travis Kauffman）最近變成了名人，因為他上星期在科羅拉多州科林斯堡附近慢跑時，突然遭到美洲獅（山獅）的襲擊，為了生存他百般抵抗並反擊，最後終結了這隻大型貓科動物的生命。考夫曼經過一段時間休養，如今終於出面透露他如何從死裡逃生。

據《CNN》報導，考夫曼指出，2月4日他在馬齒山（Horsetooth Mountain）跑步時，忽然聽到後方的松葉林傳來沙沙聲。如果是普通的小型野生動物的話，他通常不會回頭看，但這次的聲音讓他感到相當不妙，回頭一看竟然是一頭美洲獅。

考夫曼說，當時美洲獅距離他約10英呎遠（約3公尺），他嚇得心臟都要跳出來了，連忙舉起雙臂並大喊大叫，試圖將牠趕跑，但大貓仍然向自己撲來。

為了避免美洲獅抓傷他的臉，考夫曼迅速抬起雙手阻擋，沒想到大貓卻順勢咬住他的手腕。考夫曼表示，接著他試圖把大貓從自己身上甩下來，但是一人一獅都摔倒在斜坡上，隨後發生的爭鬥根本就是「摔角比賽」。

考夫曼說，他把隨手摸到的樹枝和岩石當成武器，一直在美洲獅身上亂打，但就算用石頭猛擊對方頭部，大貓咬住他手腕的嘴仍然沒有鬆開，所以他設法找到一個姿勢，讓自己的腳壓在美洲獅的脖子上，大貓窒息後終於放開了他的手。

考夫曼在經過生死搏鬥後渾身是血，他沿著小徑又跑了3英里（約4.8公里），一路上提心吊膽憂心又遇到美洲獅，幸好途中碰到了另一名慢跑者，在對方陪伴下跑到了停車場，並在一對夫婦的幫助下送往醫院治療。

考夫曼身上有多處美洲獅利齒和尖爪所造成的傷勢，他的臉頰縫了19針、鼻樑縫了6針，手腕則是3針，並注射抗生素預防感染。

科羅拉多公園及野生動物部門指出，這隻美洲獅大約4到5個月大，體重在35到40磅之間（約16公斤至18公斤）。死因包括鈍器創傷和窒息等多重原因。

儘管遭遇了襲擊，考夫曼仍沒有後悔搬到科羅拉多州，他說：「這絕對是一個非常獨特的州，你可以真正看到野生動物，但是牠待在遠處的話會更好一點。」

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