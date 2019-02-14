日本女性反抗情人節傳統 不爽送巧克力給男同事了...

2019-02-14 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕今天是西洋情人節，日本女性在情人節有贈送「義理巧克力」給男同事、友人的傳統，不過最近越來越多日本女性對此感到厭倦，欲反抗這項已存在幾十年來的情人節傳統。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本女性會在情人節當天，送「義理巧克力」給男性同事和上司；若有喜歡的人，則要精心準備「本命巧克力」給愛人，但這項多年來的傳統，最近越來越為人詬病。

美國天普大學東京分校（Temple University Tokyo）教授金斯頓（Jeff Kingston）認為，「情人節在日本已被顛倒過來，成為日本父權的象徵」。根據東京一家百貨公司統計，現已有約60%的女性會在情人節那天為自己購買巧克力，僅35%的人計劃向男性同事送巧克力。

上智大學助理教授Kukhee Choo則分析，公司男同事間互相比較收到的巧克力，也會影響公司士氣。針對日本女性反抗情人節送巧克力，日本美食作家Erico Mori則說，現在市場上出現了一種新趨勢，在情人節當天送出「友誼巧克力」，這讓巧克力業者可以保持銷售額。

報導指出，日本糖果公司瑪麗巧克力（Mary Chocolate），1958年首次展開情人節行銷活動，讓女性送男性巧克力，在日本引起風潮，隨後成為日本慶祝情人節方式。但這做法和西方情人節完全不一樣，西方國家通常是男人花和巧克力，然後帶女性去吃飯。

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