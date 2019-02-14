中國人=洗錢？傳西班牙大規模凍結中國僑民帳戶

2019-02-14 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕懷疑洗錢，西班牙BBVA銀行（西班牙外換銀行，西語Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，縮寫BBVA，是西班牙的主要銀行）近日將多個中國僑民帳戶凍結，目前尚不知有多少個帳戶遭凍結，但光在馬德里Usera區就有逾800個帳戶被凍結，此事引發恐慌，據悉，西班牙當地的中國僑民正在串聯，向銀行抗議，中國駐西班牙大使館官員也從媒體發聲，抗議西班牙當局將國籍列為洗錢行為的標準。

綜合媒體報導，當地時間本月12日上午，已有部分遭凍結帳戶的旅西中國人，在律師陪同下，跟銀行進行交涉，商討解決辦法，過程中，有人跟銀行職員發生爭執。

一位旅西多年中僑老闆表示，他因帳戶被凍結，目前連水電費等基礎生活費用都不能及時繳納，讓他的生活相當不便，另位受訪者也表示，他在馬德里以外城市開戶的帳戶也遭到無端凍結，正在串聯，打算共同填寫投訴單，以維護權益。

根據陪同律師的說法，僅Usera地區就有超過800個中國僑民的帳戶遭凍結。

中國駐西班牙大使館人員更向西班牙媒體表示，抗議西班牙將國籍列為洗錢行為的標準，同時會協助僑民，向西班牙幾家銀行進行交涉，而這談話疑被證實，西班牙凍結中國人帳戶的事件，規模可能不小。

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