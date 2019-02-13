反戀愛資本主義 日「去死去死團」上街抗議：粉碎情人節

〔即時新聞／綜合報導〕西洋情人節將至，然而日本民間組織「革命的非モテ同盟」（革命性魯蛇同盟）日前在東京澀谷舉行「戀愛資本主義、粉碎！」的遊行活動，行走中高喊口號表達訴求。
綜合媒體報導，這個由9名男子組成的「去死去死團」，9日在澀谷街頭邊遊行邊用擴音器大喊：「粉碎情人節！」、「不要以巧克力的數量判斷他人價值！」、「不要掉入糖果製造商的陷阱」等等口號，藉此抗議資本主義下的戀愛及人類被物質支配。在日本，西洋情人節的主角是巧克力，日本女性不但會送情人「本命巧克力」，還會送職場的男性同事和上司「義理巧克力」。
而「革命的非モテ同盟」是在2006年10月成立的，創辦人古澤克大向心儀的女孩告白被拒，因此把團名取作「非モテ」，即「不受異性歡迎」之意。團長表示，他們3月14日還會再次上街示威，抗議商人藉情人節賺取暴利。
今年も完膚なきまでにバレンタインデーを粉砕することに成功いたしました！— @革命的非モテ同盟 （@kakuhidou1） 2019年2月9日
デモに参加して下さった同志の皆様、ニコニコ動画の生中継で見守ってくださった同志の皆様に厚く厚く御礼申し上げます！ pic.twitter.com/MeJBAq7LpK
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