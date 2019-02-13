反戀愛資本主義 日「去死去死團」上街抗議：粉碎情人節

2019-02-13 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕西洋情人節將至，然而日本民間組織「革命的非モテ同盟」（革命性魯蛇同盟）日前在東京澀谷舉行「戀愛資本主義、粉碎！」的遊行活動，行走中高喊口號表達訴求。

綜合媒體報導，這個由9名男子組成的「去死去死團」，9日在澀谷街頭邊遊行邊用擴音器大喊：「粉碎情人節！」、「不要以巧克力的數量判斷他人價值！」、「不要掉入糖果製造商的陷阱」等等口號，藉此抗議資本主義下的戀愛及人類被物質支配。在日本，西洋情人節的主角是巧克力，日本女性不但會送情人「本命巧克力」，還會送職場的男性同事和上司「義理巧克力」。

而「革命的非モテ同盟」是在2006年10月成立的，創辦人古澤克大向心儀的女孩告白被拒，因此把團名取作「非モテ」，即「不受異性歡迎」之意。團長表示，他們3月14日還會再次上街示威，抗議商人藉情人節賺取暴利。

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