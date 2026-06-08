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    首頁 > 社會

    近年終止收養達4成 難合意可祭不孝條款

    2026/06/08 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    依內政部資料顯示，近年來終止收養件數約占收養件數的四成，而養父母打官司終止收養的案例較少，循此管道的多要祭出「不孝條款」。（資料照）

    依內政部資料顯示，近年來終止收養件數約占收養件數的四成，而養父母打官司終止收養的案例較少，循此管道的多要祭出「不孝條款」。（資料照）

    南投七旬貧病養父因養子不聞不問，為申請低收入補助而向法院聲請終止收養關係獲准，律師張藝騰表示，終止收養關係有三種方式，包括：合意終止收養、判決終止收養、死後終止收養關係，養父母打官司判決終止收養的情形較少，而一旦終止收養關係後，養子女與養父母的權利義務即消滅。

    張藝騰指出，終止收養關係依民法的規定，可透過三種方式來達成，一種是依民法一〇八〇條的「合意終止收養」，即養父母與養子女雙方同意終止收養關係。

    第二種是「判決終止收養」，即依民法一〇八一條規定，由養父母或養子女其中一方，因對方有虐待、重大侮辱、遺棄他方或因犯罪受二年有期徒刑以上的裁判確定，或有其他重大事由難以維持收養關係，都可向法院聲請宣告終止收養關係；第三種則是「死後終止收養」，即養父母死亡後，養子女向法院聲請宣告終止收養關係。

    張藝騰說，依內政部資料顯示，近年來終止收養件數約占收養件數的四成，而養父母打官司終止收養的案例較少，循此管道的多要祭出「不孝條款」。而不管哪種方式終止收養關係後，養子女就回復本來姓氏，與養父母權利義務消滅，回復與本生父母及親屬間的權利。

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