詐團出金放餌 婦加碼遭騙4千多萬 派金、出金2嫌獲酬千元內 判刑逾2年4月

新竹吳姓貴婦誤信投資騙局，詐團還設出金手機制放餌，最後被騙高達4279萬元，新竹地院將詐團派金手與出金手判刑。（資料照）

新竹吳姓貴婦誤信投資騙局，將現金面交給車手後，詐團還設立出金手機制，將錢匯進吳女帳戶，讓吳女對此投資更加深信不疑而放心加碼，最後被騙高達四二七九萬元，新竹地院將詐團派金手與出金手判刑。

法官調查，新竹吳姓貴婦前年誤信投資詐騙，車手向她出示偽造「投資公司」工作證及交付偽造現金收據，吳女首度於新豐火車站面交一二〇萬元現金給車手。

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交120萬獲47萬 被害人投鉅款

擔任詐團派金手的王男負責將現金交給出金手吳男，存入被害人帳戶，使被害人誤以為投資確有獲利而交付更多款項；吳男以無摺存款方式，先後將四十七萬元存入吳女帳戶內，使吳女更加堅信詐欺集團所冒稱的投資公司確為真實存在，且她先前交付給車手的現金一二〇萬元，確有獲利，事後陸續交付投資款給詐團車手共四二七九萬元。王男從中僅獲得一千元犯罪所得；吳男則拿到六七五元。

2被告陷人於困境 詐欺罪判刑

檢方建請法官審酌被害人受有高達四二七九萬元鉅額財產損害，致其生活困頓及身心痛苦，另考量被告二人未與被害人和解，具體求處二年六月以上之刑。

法官審酌被告二人正值青年，不思循正當管道獲取財物，為圖一己私慾，竟加入詐騙集團當派金手與出金手，共同詐欺吳女，造成檢警機關追查其他集團成員困難，助長詐騙歪風熾盛，破壞社會交易秩序及人際間信賴關係，所為實值譴責，最後依詐欺罪判處王男有期徒刑二年六月、吳男有期徒刑二年四月。

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