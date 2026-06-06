張綱維又涉詐貸遭起訴／台北君天下爛尾害銀行損失30億

遠航前董事長張綱維又涉詐貸35億遭起訴。（資料照）

遠航前董事長張綱維涉嫌在公司財務重整期間，將旗下淡水小坪頂土地以樺福集團旗下禾豐泰建設（現為遠向公司）名義接手，再以興建「台北君天下」建案為由，向台灣中小企業銀行詐貸卅五億元，建案最終停工成爛尾樓，導致銀行認列約卅億元損失。台北地檢署依涉犯公司法、商業會計法、偽造文書、背信及銀行法特別詐欺等罪起訴張綱維、禾豐泰時任負責人周國光、范佐志及遠向公司。

檢調調查，張男二〇〇九年間透過樺福集團投資淡水十五筆土地及車位，因資金不足，向台企銀申請土地融資時僅獲核貸約二億一千萬元；為爭取更高額度，張與周國光涉兩度辦理假增資，以資金短暫進出帳戶後迅速抽回，藉此虛增資本額。

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此外，張、周明知禾豐泰無力負擔土地價款，仍簽訂十五筆土地買賣契約，虛構以廿一億二千五百萬元向關係企業購地，墊高資產價值與開發成本。張綱維另提出總開發成本達卅六億六千萬元的「台北君天下」建案計畫，並提供不實資料供銀行審核，使台企銀最終核准土地與建築融資，共三十五億元貸款。

檢方查出，貸款核撥後，部分資金未投入建案開發，遭轉供其他公司使用，並透過多層轉帳流向關係企業及個人帳戶；范佐志接任公司登記負責人後，仍持續以工程進度文件向銀行申請撥款，相關資金亦遭他用。

遠航前董事長 服刑中

張綱維先前掏空遠東航空、詐貸合作金庫，二審依背信等罪判十四年，另違反民用航空法遭判刑二年半的部分已確定，現入監服刑中。

遠航前董事長張綱維以興建「台北君天下」（左側高樓）建案為由，向台企銀詐貸35億元。（取自Google Map）

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