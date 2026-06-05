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    首頁 > 社會

    行政重罰》毒駕拒測首罰27萬 再犯＋18萬／持有電子煙 擬處3萬至10萬

    2026/06/05 05:30 記者吳亮儀、鍾麗華／台北報導
    毒品唾液快篩劑是抓毒駕利器。 （警方提供） 交通部要修法，加重毒駕行政罰則。 （資料照）

    毒品唾液快篩劑是抓毒駕利器。 （警方提供） 交通部要修法，加重毒駕行政罰則。 （資料照）

    對於毒駕問題，交通部昨天表示將再加重部分毒駕行為的行政罰則，以及研修道路交通管理處罰條例和規則，其中提高毒駕拒測罰鍰方面，將加重為首次就開罰廿七萬元（提高九萬元），再犯者按次再加罰十八萬元，且累計無上限；此外，不論是否為車主，吸毒後駕車均沒入車輛並評估銷毀。

    毒駕均沒入車輛評估銷毀 不論是否為車主

    交通部昨天公布中期將修法的部分，包括毒駕者由現行吊扣駕照一年到二年，改為吊銷駕照並停止考照三年；首次毒駕即按法定最高額裁罰，再犯者按次再加罰九萬元，累計無上限；毒駕拒測罰鍰首次罰廿七萬元，再犯按次加罰十八萬元，累計無上限。

    毒駕同車乘客連坐開罰 最高罰1.5萬元

    還有毒駕遭吊照後，依現行無照駕駛罰責一點二萬元，提高為加罰三點六萬元，累計無上限；無論駕駛人是否為車主，車輛一律沒入及評估銷毀；課予同車乘客責任，罰鍰六千元至一萬五千元；確認吸毒者可預防性吊扣吊銷駕照；施用毒品者完成戒癮治療或講習前不得駕車等。

    卓揆提14項作為 加強唾篩及校園邊境防堵

    此外，對於行政院長卓榮泰提及遏阻毒駕的十四項作為，還包括加大唾液篩檢的檢驗量能；推動校園反毒及防制電子煙的各項輔助措施；加強邊境扣押電子煙等。

    衛福部說，現行「菸害防制法」已對使用電子煙行為訂有處罰規定，未來將把「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，規劃除得依法沒入外，並可處三萬元至十萬元罰鍰。

    法務部次長黃謀信指出，毒駕刑責加重的調整須考慮衡平性、比例原則及各界意見，整體而言，毒駕刑責會往提升方向修正。

    十四項措施包含刑法、道交條例、菸害防制法、毒品危害防制條例等都要修正，行政院政務委員林明昕表示，第一波修法預計六月送立法院審議。

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