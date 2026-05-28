太子集團翻版》騰雲集團洗錢逾17億 在台負責人求重刑

朱大潛等人涉犯洗錢等罪，被起訴求刑。（資料照）

柬埔寨籍的中國裔男子蘇忠生二〇一六年起招募國人朱大潛、甘逸偉在台灣拓展線上博弈、洗錢犯罪組織，以騰雲集團名義，成立精博、崴拓等多家公司，透過入、出金系統與境外公司結合，轉匯賭博犯罪不法所得，洗錢逾十七億元。台北地檢署偵結，認定朱、甘二人涉犯洗錢等罪，分別求處九年以上、七年六個月徒刑，並通緝蘇男。

檢調查出，蘇忠生吸收朱大潛、甘逸偉加入組織，陸續成立天堂、騰雲、精博、誠安、順為、崴拓等六家公司（統稱為騰雲集團在台公司），另在境外設立BVI騰雲、Dream Global Limited境外公司（DG公司）等四家公司作為轉匯洗錢使用，猶如太子集團洗錢手法翻版，檢調今年一月發動搜索，約談騰雲集團在台公司負責人朱大潛等十二人。

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檢調查出，蘇忠生為讓自己位於中國的深圳星萌、廈門聚賢公司來台發展業務，竟利用崴拓、誠安、精博等公司名義掩護，另為讓賭客能夠順利入、出金，指示朱大潛、甘逸偉及會計宋怡臻、曾之岳等十三人，研發「順付Pay」入出金系統，將線上賭博平台嫁接到支付寶、微信等入出金系統。

此外，朱、甘、宋、曾四人為藏匿賭博不法所得，利用多家新加坡、香港等境外公司，層層轉匯犯罪所得，製造金流斷點，甚至偽造不實合約，開立不實發票洗錢，經手金額高達十七億餘元，該集團從中獲利達六億餘元。檢察官調查認為，朱、甘二人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、商業會計法、賭博等罪，依法提起公訴，分別求處九年以上徒刑併科罰一千萬元，及七年六月徒刑併科罰五百萬元；會計宋怡臻、曾之岳則違反洗錢防制條例，均請量處有期徒刑四年以上，併科罰金二五〇萬元，不法所得沒收。

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