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    首頁 > 社會

    加重毒駕刑責 車一律沒收／毒駕零容忍 法部推修法

    2026/05/26 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    法務部昨宣布啟動修法作業，未來毒駕所使用車輛不論是否屬於行為人所有，均可能一律沒收。圖為全國大取締毒駕雷霆專案首日，新北市新莊區查獲女毒蟲毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

    法務部昨宣布啟動修法作業，未來毒駕所使用車輛不論是否屬於行為人所有，均可能一律沒收。圖為全國大取締毒駕雷霆專案首日，新北市新莊區查獲女毒蟲毒駕。（記者吳仁捷翻攝）

    近來毒駕釀成死傷案件頻傳，法務部昨宣布啟動修法作業，除推動毒品戒癮治療、從源頭降低毒駕風險外，也將提高單純毒駕、毒駕致死及致重傷害等犯罪刑度，檢討假釋門檻，並研議採「義務沒收」制度，未來毒駕所使用車輛不論是否屬於行為人所有，均可能一律沒收；同時，高檢署統合六大緝毒系統，即日起啟動全國毒駕掃蕩專案。

    研議採義務沒收制

    不論車誰的都沒收

    法務部指出，未來修法將全面提高毒駕相關刑責，並針對累犯致死、致重傷等重大案件加重處罰、檢討假釋制度，以強化整體嚇阻效果，同時研議擴大沒收制度，未來毒駕所使用車輛，即使非屬行為人所有，仍可能採﻿義務沒收方式處理，以避免車輛遭任意提供予施用毒品者使用，從制度面全面防堵毒駕風險。

    高檢署啟動全國掃蕩

    法務部並指出，檢察官對毒駕案件均採從速、從重原則偵辦，符合羈押條件者將依法向法院聲請羈押；若法院量刑與罪責不相當，也將依法提起上訴。至於易科罰金聲請，也會從嚴審查，避免毒駕犯行遭輕縱。

    高檢署則表示，專案將結合各地檢署、警察、調查、海巡、憲兵及關務等單位，全面強化毒駕查緝作為，並要求各地檢署從嚴追訴毒駕案件，如果判決量刑過輕或不當，應依法提起上訴；對毒駕累犯或肇事致人傷亡的案件，檢察官應在符合羈押要件下，積極聲請羈押並具體求刑，確定判決後，亦應審慎審酌是否要准予易科罰金。

    此外，高檢署也要求強化與警政單位合作，提升毒駕臨檢與攔查密度，加強查緝依托咪酯等新興毒品，深化溯源偵辦，針對毒駕肇事致死傷案件，將優先送交相關單位鑑定，作為偵查及聲押重要依據。

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