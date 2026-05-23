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    首頁 > 社會

    清涼正妹約裸聊 網路粉紅泡泡有詐

    2026/05/23 05:30 記者林嘉東／基隆報導
    詐騙集團埋伏在各大交友平台，遇上有意網交的男子時，正妹會出現在視訊鏡頭前，邀裸聊並側錄，隨後威脅不付錢就散布私密片。（示意圖，製圖：美編組）

    詐騙集團埋伏在各大交友平台，遇上有意網交的男子時，正妹會出現在視訊鏡頭前，邀裸聊並側錄，隨後威脅不付錢就散布私密片。（示意圖，製圖：美編組）

    埋伏各大交友平台找獵物

    網路交友千萬小心，現今詐騙集團埋伏在各大交友平台，設下粉紅陷阱尋找獵物，遇上有意網交的男子時，穿著清涼的正妹會出現在視訊鏡頭前，當曖昧氛圍讓男子不及多加思考、進入裸聊階段後，正妹馬上變回詐團，以「已側錄私密影像」要求付錢贖回偷拍片；警方表示，已有不少男子遇類似手法遭到勒索受害，提醒民眾小心網路陷阱。

    威脅不付錢就散布私密片

    日前基隆檢警偵辦一起視訊勒索案，發覺詐團在「探探」、「WooTalk」等各大交友軟體，找尋單身、宅男進行視訊，被害人見鏡頭出現正妹脫到裸露香肩，落入裸聊陷阱慘遭偷拍後，即遭威脅「不付錢就散布私密影像」，有三名被害人分別付出一至二萬元不等金額，贓款一進入人頭帳戶，馬上被詐團轉走洗錢；警方逮捕提供人頭帳戶的陳男，基隆地院將坦承犯行的陳男判處四月徒刑。

    判決指出，陳男明知提供帳戶給他人使用極可能幫助犯罪，前年仍將其銀行帳戶及虛擬通貨帳戶提供給詐騙集團洗錢，該詐團在交友平台尋找單身、宅男等被害人，透過視訊裸聊手法勒索金錢。

    三名被害男子控訴，他們在「探探」等軟體交友，看到鏡頭出現身材姣好正妹，露出香肩慫恿玩猜拳輸衣遊戲，等到被害人脫光衣物，對方就以取得被害人的裸體影像，恫稱「要購買遊戲點數，才能贖回不雅影片」、「依指示去超商刷條碼付錢，否則散布私密影像」或「要將裸聊視訊傳給你的臉書好友」等語，嚇得被害人前往超商以條碼繳費方式，分別付出一萬至二萬元不等金額，匯入陳男的虛擬帳戶後，再被詐團轉為虛擬貨幣及移轉至不詳電子錢包，讓警方難以追查金流，陳男則被查獲。

    已有不少男子遭勒索

    此外，陳男帳戶還被用於「假援交」及「假購物」詐騙。法官認為，提供帳戶供詐團洗錢及幫助洗錢行為，破壞社會治安及妨害金融秩序，考量陳男審理時坦承犯行，依此判刑四月，併科罰金三萬元。

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