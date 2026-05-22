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    首頁 > 社會

    分手性侵 15年後寫悔過書成鐵證 判4年2月

    2026/05/22 05:30 記者陳建志／台中報導
    分手遭性侵，女方15年後報警提告，台中地院依強制性交罪，判處男方4年2月徒刑。（ 資料照）

    分手遭性侵，女方15年後報警提告，台中地院依強制性交罪，判處男方4年2月徒刑。（ 資料照）

    「阿明」和「小芬」原是大學班對，二〇〇八年時小芬提議分手，阿明無法接受竟在租屋處強迫打「分手砲」性侵，十五年後「ME TOO」風潮興起，小芬鼓起勇氣提告，已結婚育有兒女的阿明，雖辯稱是合意性交，但悔過書寫下的「我真的很抱歉，把強暴當成分手砲」等語成為鐵證，台中地院依強制性交罪將他判刑四年二月。

    判決指出，二〇〇八年一月間，二人在小芬的台中租屋處談分手，一言不合下，阿明以手猛搥鐵製書桌的抽屜，致該抽屜凹陷，並以「我要讓你在系上無法生存」恫嚇小芬，進而性侵得逞，由於當時忙著準備期末考，小芬未報案。

    直到「ME TOO」風潮興起，小芬聯繫上阿明，質問其十五年前犯下惡行。阿明起初否認，後來認錯，表示要當面道歉，還自願寫下悔過書，小芬隨後提告，阿明遭檢方起訴。中院審理時，阿明只認當年有語出恫嚇，否認強制性交，辯稱兩人為合意性交。被告辯護人稱，本案僅小芬單一指訴，所提的兩人對話紀錄，不足以作為補強證據。

    不過法官從兩人的對話紀錄，以及阿明寫下的悔過書，包括「我真的很抱歉，把強暴當成分手砲」、「…做過但卻不自知的壞事…說一聲對不起」等語，認為足以當成犯罪證據。中院審酌阿明為滿足自己性慾，造成小芬身心難以磨滅的恐懼與傷害，依此判刑四年二月，可上訴。

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