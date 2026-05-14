疑侵占代理村長事務費 國民黨員山鄉長張宜樺 涉貪羈押

國民黨宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉貪，宜蘭地院裁定羈押禁見。（資料照）

國民黨籍宜蘭縣員山鄉長張宜樺涉嫌侵占百萬代理村長事務費，前天被檢調搜索約談，檢察官複訊後，連同前員山鄉湖北村長李永和，依違反貪污治罪條例侵占公有財物罪聲押，宜蘭地院昨天裁定羈押禁見；依地方制度法規定，張宜樺將被停職，由宜蘭縣政府派員代理。

派人代理村長 百萬公款進私囊

二〇二〇年，員山鄉中華村長許正東被罷免，張宜樺指派鄉公所專員黃清堯代理，隨後又委任黃代理湖北村長，張宜樺被控利用鄉長職權，要求黃清堯交出代理村長事務費，支付他個人開銷，檢方初估侵占公款上百萬元。

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檢方另查出，前湖北村長李永和因虛偽遷徙戶籍，二年前被判當選無效解職，黃清堯代理期間，被要求每月將代理村長剩餘事務費約四萬元，匯到已非村長的李永和帳戶，李再拿現金給張宜樺，張、李對此解釋不清，張更否認私用。

檢調前天約談張宜樺、員山鄉公所財政課長程文杉、工友郭雪玲、李永和及去年離職的黃清堯等人，檢察官複訊後，郭雪玲、黃清堯分別以十萬元、廿萬元交保，程文杉請回，聲押張宜樺、李永和。

張將停職 由宜蘭縣府派員代理

檢方朝侵占公有財物罪偵辦，屬最輕本刑五年以上重罪，宜蘭地院召開羈押庭，張宜樺否認侵占，但李永和坦承犯行，法官認定犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串可能性，裁准羈押禁見。

張宜樺二屆鄉長任期年底屆滿，有意轉戰縣議員，其任縣議員的妻子黃雯如規劃接棒選鄉長，如今爆出張宜樺涉貪，「夫選議員、妻選鄉長」佈局面臨重大變數。黃雯如手機未接通，無法取得回應。

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