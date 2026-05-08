前口湖鄉長索賄光電400萬 判10年定讞

兩年前無黨籍縣議員蕭慧敏涉賄選當選無效，林哲凌（見圖）遞補雲林縣議員，如今林也因收賄判刑十年被解職。（資料照）

無黨籍雲林縣議員林哲凌，七年前於口湖鄉長任內，利用核發光電廠建照、批准動工的職務權力，向光電廠商海神光能公司索賄四百萬元，另犯偽造顧問合約、開立不實發票，二審高等法院台南分院去年六月依不違背職務收賄罪將他判刑十年、褫奪公權八年，另依違反商業會計法，判可易科罰金的四月徒刑，沒收四百萬元賄款；最高法院昨駁回林上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

落選頭 林哲凌遞補上議員

即刻解職 檢啟動防逃機制

林哲凌曾任兩屆口湖鄉長、三任縣議員，二〇二二年落選第廿屆縣議員，但無黨籍縣議員蕭慧敏因涉賄選被判當選無效確定而解職，林哲凌於二〇二四年一月遞補議員，如今光電收賄案有罪定讞，自定讞日解職。

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判決指出，海神光能公司二〇二〇年規劃於口湖鄉設立「漁電共生」水產養殖設施結合太陽能光電的案場，須由鄉公所核發建照，且經核准才能開工，林透過黃姓女土開業者向廠商表達索賄五百萬元，討價還價降至四百萬元，公所同年八月廿四日核發建照，九月十日核准開工。

林否認收賄，辯稱是土地開發的分潤，雲林地院認定林利用職務影響建照與開工程序，四百萬報酬沒有合法依據，構成收賄罪，量刑十年，違商會法另判四月。

二審台南高分院認為林利用權勢向企業索賄，廠商為求工程順利而無奈付錢，林的行為嚴重損害國家公信與廠商經營秩序，犯後態度欠佳，駁回林上訴；最高院昨亦維持原判確定。

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