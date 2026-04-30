法官罕見裁定》不押羈 要被告向檢報到

檢察官二度抗告成功，陳姓女法官不爽，做出罕見裁定，要求李女每週去檢察官辦公室報到。（記者黃佳琳翻攝）

形同責付給檢察官引發熱議 雄檢力挺自家檢察官 將三度抗告

李姓女子酒後在超商爆打女店員，高雄地檢署起訴後，移審高雄地方法院建請續押，但陳姓女法官接案後把李女放走，張姓女檢察官二度抗告成功，陳姓女法官還是不押人，並裁定要求被告李女每週三下午兩點半去檢察官辦公室找張檢報到。形同把被告「責付」給檢察官，這起法官罕見的裁定引發司法界熱議，雄檢也力挺自家檢察官，將三度抗告。

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今年二月六日，五十九歲李女酒後到超商買東西等結帳時，疑不滿女店員的態度，從貨架上抓起一瓶威士忌，往女店員頭部猛力揮擊，造成女店員頭部受傷送醫，李女因傷害、毀損等罪被羈押。

今年三月，羈押中的李女起訴後移審法院，檢方認為李女曾經多次通緝，獨居無業，社會牽絆性薄弱，還無法提供現正使用的手機聯絡電話，向法院請求繼續羈押。

但陳姓女法官接案後，認為李女雖有羈押原因，但只要限制住居，足以形成相當拘束力，認為沒有必要繼續羈押，僅裁定限制住居；張姓女檢察官不服抗告成功，高雄高分院撤銷裁定發回，陳姓女法官仍不同意羈押李女，維持原裁定。

張姓女檢察官不服，二度抗告又成功，案件三度回到陳姓女法官手上，陳姓女法官還是不同意押人，更在剛出爐的裁定書上註明被告自五月一日起，定期於每週三下午兩點半向高雄地檢署找張姓檢察官報到。

檢察官批法官公報私仇

裁定一出，雄檢檢察官群組炸鍋，認為法官「公報私仇」，更有檢察官批評，法院叫公訴檢察官要負起約束被告的責任，「荒謬到極點」。高雄地院則回應指出，承審法官綜合評估案件，認為羈押必要性已降低，又考量檢察官代表國家追訴犯罪，如以限制住居、定期向檢察官報到，應可有效對被告產生嚇阻作用，因而准予被告停止羈押。

名綸法律事務所主持律師房彥輝表示，依刑事訴訟法第一一六條之二規定，法院於許可停止羈押時，經審酌認有必要者，定相當期間，命被告應遵守事項，其中就包含向檢察官報到。

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