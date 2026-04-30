竹聯錢莊坑大學生 分文未借逼簽百萬本票

警揭密地下錢莊「假債務整合」陷阱。（記者劉慶侯翻攝）

設局整合債務誘簽鉅額本票 恐嚇家屬 百人受害

以竹聯幫弘仁會大哥吳允辰為首的地下錢莊，先利用小額借貸，篩選出涉世未深且與家人關係良好的大學生，再以「整合債務」作藉口，用各種話術和恐嚇手段，逐步誘騙對方簽下鉅額本票，方便他們恐嚇家屬，要求代子償債，初估受害人數超過百人，北市刑警大隊逮捕吳嫌等九人送辦。

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警方調查，廿九歲吳嫌招攬莊姓、石姓友人及旗下小弟，以新北市土城區為據點成立地下錢莊。該集團透過網路與電話散布「小額借貸」或「整合債務」廣告，吸引有資金需求的民眾主動聯繫，經營時間長達三年，有兩名大學生在分文未得情況下，被誘騙簽下四、五百萬元的鉅額本票，還造成家人受到騷擾和恐嚇。

其中十九歲林姓大學生，吳嫌在與他談話過程中，知曉他父親曾為他償還債務後，竟在一分錢未借出的情況下，誘騙林男以自己和父親名義簽下面額一百萬的本票各一張，再錄下自願借款影片存證。

後續，吳嫌等人持本票找上林男從事客運司機的父親和做餐飲的姑姑，便仗著手中持有的本票和借款影片，最後令他們簽下面額各逾百萬元的本票以抵償債務。

另名就讀桃園某大學的陳姓大三生，受「假戀愛」詐騙向地下錢莊借貸三萬元。吳嫌指揮成員分飾多角，先由成員假扮放款業務，佯裝替他辦理汽車貸款，再趁無力支付利息時，吳嫌趁機出現假意稱可協助債務整合，誘騙陳男簽立高額本票，並要求填寫母親為擔保人。

重點是，借款合約書中特別記載不得再向其他民間高利貸借款，否則債權人可要求借款人及擔保人一次性清償全部債務。吳嫌隨後派小弟接觸陳男，藉此製造違約事由，吳嫌即持本票、合約及影片至他住處，恐嚇母親抵押房產還債，造成對方生活陷入泥沼，行徑惡劣。

警方查扣各類贓證物和票據。（記者劉慶侯翻攝）

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