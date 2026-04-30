累犯跟騷 竟重傷女生外婆、里長 跟騷2年下手傷人 檢方聲請預防性羈押

蘆洲跟騷累犯已犯8件，28日更打傷女學生外婆、信義里長郭騰芳﹛坐者），新北市議員李翁月娥﹛左）昨陪同受傷里長，要求相關單位強制介入。（記者吳仁捷攝）

新北市蘆洲區廿八日發生震驚地方的跟蹤傷人案，四十一歲性騷擾、跟騷累犯游姓男子長達二年跟蹤十八歲李姓女高中生，當天下午四時許再度尾隨她回到社區大門，李女嚇得打電話求救，七十二歲外婆與信義里長郭騰芳先後出面制止，卻遭游嫌痛毆至頭破血流。最終在見義勇為的鄰居、路人及趕抵的警力聯手下，成功壓制游嫌，依跟騷法及重傷害等罪嫌送辦，檢方已聲請預防性羈押。

鄰居、警方聯手 制伏壓制送辦

警方調查，當天下午四時廿五分接獲報案，蘆洲區民族路一六七巷口有民眾圍捕歹徒。被害女學生當時剛從捷運站返家，察覺又被游嫌跟蹤，嚇得打電話求救外婆，外婆下樓斥責游嫌，卻慘遭毒手打倒在地，信義里長郭騰芳聽見呼救聲，衝上去救援，也遭年輕力壯的歹徒揮拳攻擊，周遭鄰居與路人群起圍捕，與隨後趕抵的警力聯手制伏頑強抵抗的犯嫌。

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游男落網後態度不配合，辯稱只是想到高中看妹妹，甚至反嗆警方「這樣有犯法嗎」。

被害親友批 男把身障當擋箭牌

被害親友痛批，游男把持有的身心障礙手冊當成施暴的擋箭牌，強烈期盼司法能嚴懲惡徒，還給他們安寧生活。

蘆洲警分局表示，已將游男移送新北地檢署偵辦，警方除對其發出書面告誡並協助家屬聲請跟騷保護令。新北地檢署檢察長郭永發對此案極為重視，已指示主任檢察官與警方保持密切聯繫並提供偵辦指導，務必防範犯嫌反覆施暴的機會。

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