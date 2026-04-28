幣流迴圈 助詐團洗錢4千萬／鴻翰創意負責人曾鴻益等8人起訴

層層轉匯示意圖 （美編組製圖）

從事加密貨幣交易的鴻翰創意公司負責人曾鴻益和詐團成員徐培譯合作，將四千餘萬元的不法所得兌換成泰達幣後，再以「幣流迴圈」藏匿贓款流向。台北地檢署昨偵結此案，依洗錢、偽造文書等罪起訴包括曾男在內共八人。

將贓款換成泰達幣藏匿

起訴指出，詐團騙取四三九六萬三五五八元後，透過層層轉匯，由車手依照徐男指示於鴻翰公司購買價值約台幣五四〇五萬四九九八元的加密貨幣。

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鴻翰負責人曾鴻益為將洗錢流程複雜化，先是指示員工透過imToken等加密貨幣程式生成一次性錢包後，經由員工將錢包地址、假交易金額、數量傳給車手，並製作不實買賣契約讓車手簽名，完成契約，虛偽完成交易實名制KYC（Know Your Customer）流程。

若車手未帶足現金，曾會指示員工從公司保險箱中取出庫存現金湊款，並錄製點鈔影片，佯裝完成實名制KYC流程，後再把現金放回公司保險櫃，若交易金額高於五十萬元，則會向調查局洗錢防制處不實申報大額通貨交易。

最終匯入日籍博弈業者幣安錢包

後續，曾鴻益涉以「幣流迴圈」隱匿犯罪所得去向，過程中指示員工申請幣安交易所錢包，又向不知情的朋友借幣安錢包，後由另名員工使用幣安錢包，將不實買賣合約上的泰達幣數量，轉入合約上的一次性錢包，佯裝為車手幣商所持用。曾再指示員工，持續層層轉幣到非託管錢包地址，最終部分流入曾鴻益匯集錢包以及徐培譯之錢包地址，部分轉到車手幣商的真實錢包地址。最終，曾鴻益將泰達幣轉入日本籍博弈業者「關口聰」的幣安錢包。

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