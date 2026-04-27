欠2萬卡債滾成近20萬 銀行提告╱繼承房地脫產妻兒 判吐回

潘男欠卡債近20萬元，將原可繼承房地轉給家人，遭銀行提告撤銷移轉登記，彰化地院判銀行勝訴。（資料照）

彰化縣潘姓男子廿多年前欠某家銀行約二萬元的信用卡債，循環利息加上違約金，至今已累積近二十萬元，潘男原本可繼承母親遺留的房地產，但他卻把房地產全給哥哥繼承，再由哥哥贈與移轉給潘男的太太，潘妻再贈與給二名兒子，銀行認為損害債權，控告潘男與哥哥、潘妻及二名兒子，聲明撤銷所有權移轉登記，彰化地院判決銀行勝訴。

銀行勝訴 撤銷潘家所有權移轉登記

此案如判決確定，房地產將回復為潘男與哥哥共有狀態，潘男具有繼承權，銀行就能進一步聲請強制執行與拍賣房地產抵債。

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判決書指出，潘男積欠的卡債利息，從二〇〇四年底至二〇一五年八月為年息十九．六九％，二〇一五年九月起至潘母二〇一八年二月過世為止為十五％，加計違約金，至今累計十九萬七七八〇元，但判決書並未揭露他當年欠多少卡債，如依上述利息回推，他在二〇〇四年欠債約二萬元。

判決書指出，潘母名下有一棟三十坪的透天厝與一．〇九公頃土地，潘母過世後，潘男沒有辦理拋棄繼承，依法與哥哥共同繼承，潘男卻與哥哥達成遺產分割協議，全部不動產先分配給哥哥繼承，在二〇一八年完成繼承登記，三年之後，哥哥又把潘男可繼承的份額，贈與潘男的太太，潘妻再於二〇二三年贈與二名兒子，並完成移轉登記。

銀行向彰化地方法院提起民事訴訟，主張潘男明知自己欠銀行債務，卻在分割協議中「零分配」，形同將自己應繼分的財產權利，無償贈與其他繼承人（哥哥），導致潘男名下無其他財產可供執行，嚴重損害銀行的債權，依民法第二四四條規定，聲明撤銷遺產分割協議、贈與及相關所有權移轉登記，回復為全體繼承人（潘男與哥哥）共有狀態。

不動產回復繼承人共有 以便銀行追討

潘男等被告沒出庭，也沒提出書面答辯。法官認為，潘男沒有拋棄繼承，卻在分割協議中完全放棄繼承，而且是「無償行為」，有害銀行的債權，判決塗銷歷次移轉登記，使不動產回復全體繼承人「公同共有」狀態，以便銀行未來執行，可上訴。

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