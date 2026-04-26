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    北車又見攻擊事件嬉鬧聲觸動怒氣 男狂踹菲律賓3歲小女童

    2026/04/26 05:30 記者王冠仁／台北報導
    警方逮捕李男。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕李男。（記者王冠仁翻攝）

    一名四十歲李姓男子昨天在台鐵台北車站大廳，隨機攻擊一名三歲女童，李男在眾目睽睽之下，無故尾隨互不相識的女童還出腳踢踹，女童被踹倒地後，他又上前再對女童用力踩踏，警方事後火速逮捕李男，訊後將他依涉犯殺人未遂罪嫌送辦。據了解，受害女童是菲律賓籍，她和父母一家三口來台旅遊，昨抵達台灣後，下午一家人在台北車站休息時，女童在大廳處玩耍跑跳時被李男攻擊，女童送醫救治後初步無大礙。

    近期兩度在台鐵施暴 上回松山拳擊女子

    警方指出，這次是李男近期第二度在台鐵系統內隨機攻擊。本月十五日晚上，他在台鐵松山車站大廳，也無故揮拳攻擊迎面走來的女子，他當時被警方逮捕後聲稱，是因不滿對方擋住去路，最後被警方依傷害罪嫌送辦。

    警方調查，這對菲籍夫妻昨帶女兒來台旅遊，昨天下午二時許，一家人抵達台北車站後在大廳休息，當時父母坐在地板上，女童則在大廳跑跳玩耍。李男經過該處，疑因精神狀況不穩，再加上不滿女童擋住去路，也對女童發出的嬉鬧聲感到不悅，轉而鎖定女童攻擊。

    根據監視器畫面，李男當時尾隨女童，他追上後出腳朝女童猛踹，女童被踹倒地，痛苦難耐，李男又上前對女童再次出腳猛踩，情節駭人。李男犯案後逃離，女童父母與民眾嚇得通報救護人員與警方，警方鎖定身穿條紋上衣的李男追捕，最終在北車西一門外逮到他。

    據悉，李男落網時大吼大叫，情緒不穩，他被逮回鐵警局台北分駐所時不斷大罵三字經，還稱自己精神狀況有問題；警方為求慎重，找來救護人員評估，但救護人員認為他並不需要送醫。

    來台旅遊首日 女童父感謝民眾報警

    昨晚女童父親受訪說，他們一家是第二度來台旅遊，昨天是抵台首日。當時他見到女兒被李嫌推倒，對方還踢他女兒，他妻子見狀連忙上前抱起女兒，如果當下沒有及時阻止，後果恐不堪設想；他也感謝當時有不少熱心民眾幫忙報警。

    鐵警局表示，女童背部與左臉受到挫傷，送醫時意識清楚，暫時無礙，但她被李男出腳猛踩，臟器可能受損，有待就醫觀察。李男犯案後情緒始終不穩，也不願交代確切動機，警方最終將他依殺人未遂罪嫌送辦，同時建請檢方進行預防性羈押，避免他再犯下類似案件。

    李男（紅圈者）攻擊菲籍女童。（記者王冠仁翻攝）

    李男（紅圈者）攻擊菲籍女童。（記者王冠仁翻攝）

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