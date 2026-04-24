性侵勒斃馬國女大生「可教化」 梁育誌無期定讞

梁育誌性侵勒斃馬國女大生，認定可教化，判無期徒刑定讞。（資料照）

男子梁育誌六年前性侵、勒殺長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大學生，法院曾經三度判處死刑，但經最高法院兩度撤銷發回，高等法院高雄分院更二審今年一月判決認定梁男並非預謀殺人，難以認定構成情節最重大之罪，且有教化、矯治可能，依殺人罪改判無期徒刑、褫奪公權終身，並依另起犯意的強盜罪判處八年徒刑，合併應執行無期徒刑；最高法院昨駁回檢、辯上訴，判無期徒刑定讞，梁育誌確定逃死。

3度判死 最終確定免死

台南市長榮大學馬籍鍾姓女大學生，二〇二〇年十月廿八日晚間返回住處途中，遭高雄市阿蓮區男子梁育誌以麻繩勒住脖子，強拖至路旁性侵，再以打了「上吊結」的麻繩勒斃，棄屍阿蓮山區。

請繼續往下閱讀...

一審橋頭地院、二審高雄高分院均判梁死刑，最高法院撤銷發回，更一審仍判死刑，是憲法法庭二〇二四年九月二十日「一一三年憲判八號」判決、嚴格限縮可判處死刑的條件後，更審仍判處死刑的首例：但最高法院認為梁男未必是自始計畫性侵殺人，可能是計劃性侵、再臨時提升為殺人犯意，二度發回更審。

法官認定非預謀殺人

更二審認定梁男原本計畫劫財劫色，犯案時第一次收緊麻繩圈後，因鍾女反抗呼叫超出梁男預期，梁擔心失風且一時氣憤，主觀犯意提升至直接殺人故意，痛下殺手而再次收緊繩圈勒殺鍾女，難以僅憑梁男預先打成上吊結，就認定是預謀殺人，其犯案手段固然相當殘忍，但基於慎刑考量，尚難認定為可判死刑的「情節最重大之罪」。

更二審並依據凱旋醫院、嘉南療養院的鑑定結果，參酌醫師、心理師和教誨師意見，認定若施以長期監禁，輔以心理治療措施及輔導教化，當可促使梁深入反省並改善更生，況且無期徒刑須執行逾廿五年且有悛悔實據，才得以申請假釋，尚無剝奪其生命的必要，故改判無期。

最高法院昨認為更二審認事、用法皆未違誤法令，量刑亦已充分說明理由，駁回檢辯上訴，全案定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法