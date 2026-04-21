竹聯大哥非法換匯 助日黑幫購毒走私

竹聯幫地堂地政會大哥、綽號「兩粒」的林伯鑫涉嫌非法換匯，幫助日本黑幫購毒走私。（資料照）

騎重機攜帶現金 與客戶面交

日本黑道「稻川會」幹部野口晴寬涉嫌將二公斤安非他命摻入魚翅、佛跳牆等料理包走私回日本案，台北地檢署已依法偵結起訴。檢方追查野口在台資金流向，發現野口透過竹聯幫地堂地政會大哥、綽號「兩粒」的林伯鑫兌換新台幣，在台取得購毒資金；北檢另查出，林男從事地下匯兌，過去一年賣出逾二億日圓給多家旅行社，偵結後依管理外匯條例「以非法買賣外匯為常業」罪嫌起訴林男。

一年兌換逾二億日圓給旅行社 林伯鑫非法買賣外匯為常業罪起訴

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本案源於檢警接獲情資，指日籍黑幫成員頻繁來台活動，經台日合作跟監蒐證，查獲野口晴寬、深町道寬等人涉將毒品藏放於料理包並置入行李箱，意圖空運走私出境，北檢去年已依毒品罪起訴包含四名日籍在內的七名被告。

檢警進一步追查野口在台資金流向，發現竹聯幫地堂地政會大哥林伯鑫自前年起在台北市經營地下換匯，透過LINE聯繫旅行社、服飾店等有日圓需求客戶，以銀行即期匯率為基準調整報價，藉匯差獲利，過去一年兌換逾二億日圓。

檢警追查，林男長期以騎重型機車攜帶現金方式，與客戶在隱密處所面交，去年三月，野口因購毒資金需求，透過陳姓女子牽線與林男接觸，雙方相約交易，林男收取日圓現金後交付逾一百一十萬台幣，協助翻譯的陳女則獲八千元報酬。

檢方查出，野口取得款項後，即用於購買二公斤安非他命，並將毒品藏入佛跳牆及魚翅料理包禮盒內，企圖以空運方式走私回日本。

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