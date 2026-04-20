大甲媽遶境 黑幫施暴襲警 警政署懲暴 4縣市強化安維

大甲鎮瀾宮媽祖遶境十八日晚間行經彰化市區時，爆發嚴重推擠衝突，造成三名維護秩序的員警受傷，其中彰化警分局偵查隊長蕭登元被打到鼻樑斷裂；警方逮捕施暴男子陳晉楷等四名嫌犯，也讓彰化方面力保的大甲媽遶境零暴力紀錄宣告破功；針對此起假藉宗教名義的滋事行為，警政署表達嚴正譴責，強調已全面調閱影像擴大追查，絕對依法從嚴究辦，展現捍衛公權力的決心。

調影像擴大追查 從嚴究辦

這起暴力事件發生在媽祖鑾轎抵達民生地下道前，自強路上有接駕團體疑因推擠引發混亂，員警見狀介入，試圖將兩派人馬區隔時遭波及，造成三名員警受傷，彰化警分局偵查隊長蕭登元的鼻樑斷裂，送醫急救，警方當場逮捕涉嫌施暴且被註記準幫派分子等多項前科的男子陳晉楷，當時已過晚間十點，但現場仍不時傳出煙火與爆竹聲響，也引發當地居民的不滿與抱怨。

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針對這起暴力衝突，警政署重申，宗教活動應建立在理性與相互尊重的基礎，絕不容忍任何藉機滋事或惡意襲警的行為，員警執行勤務卻遭襲擊致三人受傷，已嚴重挑戰公權力，警方除當場逮捕現行犯，也全面調閱相關蒐證影像，擴大追查所有涉案人員，依法嚴辦絕不寬貸。

為確保後續行程平安順利，警政署已通令雲林縣、嘉義縣、彰化縣與台中市四個沿線警察局，要求全面強化安全維護機制，警方將提早與廟方及地方陣頭溝通協調，並針對重要路段、接駕與駐駕點加強部署。針對高風險時段與特定滋事對象，將採取預置優勢警力、機動應變支援與分區管制等預防措施。

警政署呼籲參與民眾應理性守法，切勿藉由宗教名義從事暴力行為，警方會秉持強勢執法與嚴正究責原則，共同維護宗教盛事的莊嚴與安全。

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