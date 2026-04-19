黑幫設局逼藥局還債 劫400萬瘦瘦針私賣

警方扣回本票、借據、現金、手槍等證物。（記者徐聖倫翻攝）

藥局老闆賭線上博弈欠債

新北市板橋區某知名藥局老闆，因線上博弈欠債，被威震集團威揚會郭姓會長盯上，表面上稱協助「債務整合」，實則放高利貸，趁其無法償還利息，強索違約金四千萬不成，便洗劫藥局內價值近五百萬元的「猛健樂」與「犀利士」，私下販售處方藥牟利。新北市警局刑警大隊偵一隊十六日據報循線逮捕郭嫌與旗下成員共五人，起獲制式土耳其衝鋒手槍，依組織犯罪、槍砲、重利、恐嚇取財、妨害自由、違反藥事法等多項罪嫌移送檢方偵辦。

被威震集團威揚會長盯上

警方表示，「犀利士」與俗稱「瘦瘦針」的「猛健樂」屬處方藥，未經醫師診斷自行服用具健康風險，且非法管道來源不明，多屬偽藥或禁藥，隨意販售嚴重違反「藥事法」；警方並強調，未經許可販賣或轉讓相關藥物，最高可處七年以下有期徒刑並科五千萬元罰金。

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​稱債務整合 利率高達30分

警方調查，受害的藥局老闆，因沉迷線上博弈，欠下賭債，四十二歲郭男獲悉後，便放高利貸給他為其紓困，利率高達「卅分」，隨後在被害人無法償還利息下，便以各種名目恫嚇被害人支付高額賠償金，金額高達四千萬元。

光違約金 就強索四千萬

郭男見對方無法支付鉅額賠償金下，便鎖定藥局內的高價藥品，當場搜刮走市價高達九十六萬元的八箱知名壯陽藥「犀利士」。

​不久，郭男等人食髓知味，見俗稱「瘦瘦針」的「猛健樂」在醫美市場奇貨可居，再度登門，佯稱要談合作，開口就要藥局「無償提供」三百支；這批藥品市價高達四百萬元，郭男派人強行取走後轉售牟取暴利。

警方據報經佈線蒐證，十六日兵分多路查緝，在北市中山區搗破郭男據點，並南下雲林抓捕成員，共逮捕郭男與旗下成員共五人到案，起獲制式土耳其ZORAKI 914衝鋒手槍、子彈十三顆。

警方另扣回總額七百六十三萬元的本票卅張，以及借據、筆記型電腦、廿萬元現金等贓證物。警方表示，郭男等人涉及高利貸重利罪，並以本票威逼業者就範，郭男等人對此則堅稱是單純借貸，沒有犯罪。詢後依法移送檢方偵辦。

警方起獲制式土耳其衝鋒手槍、子彈。（記者徐聖倫翻攝）

郭嫌等5人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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