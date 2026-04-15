賠償60萬 女方答應不提告／性侵和解女反告 男輕判獲緩刑

慶祝聚餐後性侵女同事，雙方和解，男賠60萬仍判刑獲緩刑。圖為示意圖。（資料照）

男子阿庭為慶祝女同事找到新工作，兩人相約吃晚飯喝酒，餐敘後女方不勝酒力、意識不清，被男方載到台南一家汽車旅館，乘機性侵得逞。案發後阿庭賠償女方六十萬元、雙方並寫和解契約，女方原答應不再提刑事與民事告訴，但後又提刑事告訴，台南地院判阿庭一年十月徒刑、緩刑五年，緩刑期內須付保護管束。

判決指出，受害女子因過往公司同事阿庭（化名）幫忙介紹獲得新公司的工作職務，兩人相約聚餐慶祝，阿庭於二〇二四年四月五日下午六點許駕車搭載女方到台南市用餐、喝酒，直到當晚八點半許離開，女方因喝酒醉而意識不清、體力不支，由阿庭扶上其座車，阿庭見有機可乘，開車載女方到台南北區一家汽車旅館，阿庭利用女方酒醉、難以表達意願，無法抗拒之際，性侵女方得逞。

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阿庭在法院審理時坦承犯行，法官查知案發後第二天，阿庭即與女方達成和解，並依約給付六十萬元賠償金給女方，和解書記載男方向女方道歉及賠償和解金後，女方原諒男方並拋棄對男方的刑、民事任何請求主張。

錄音內容曝光 「多付點 不想毀了你」

法官勘驗阿庭認罪與女方和解過程的錄音檔部分內容，得知女方曾說「讓你不用刑事責任、不用進去關，那你應該多付點吧，我也不想要毀了你，你有家庭、有小孩都是無辜的，對，我們不會再提其他民事求償與刑事訴訟」。

和解契約未經撤銷、仍屬有效

台南地院合議庭指雙方確簽立此和解契約，女方同意依約原諒阿庭犯行；但雙方訂定和解契約後另衍生出其他事端，女方才向檢方提出刑事告訴，既然雙方和解契約未經撤銷、仍屬有效，考量男方很快支付賠償金給受害女子、達成和解，女方也同意依約原諒阿庭，情節有憫恕之處，依刑法乘機性交罪對阿庭減輕量刑一年十月，法官並給予緩刑五年、緩刑期內須付保護管束的自新機會；全案還可上訴。

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