家遭詐數百萬 女士官為留營造假緩刑

女士官為留營造假體檢，判刑1年3月、緩刑2年。（記者陳建志攝）

時任海巡署中部分署洪姓女士官為繼續留營，但擔心自己身體質量（BMI）超標，二〇二〇年起，接連三次偽造國軍高雄總醫院醫護人員印章，塗改「體格分類檢查表」上的身高、體重、BMI三欄位，事發後被海巡單位移送法辦，台中地院審理時，審酌她坦承犯行，且因家中遭詐騙數百萬元，為了留營貼補家用才犯案，將其三次偽造文書各判處有期徒刑一年，應執行一年三月、緩刑二年。

中檢起訴指稱，洪女在海巡署中部分署第三岸巡隊擔任下士，申請留營時，為避免自己身體質量指數超標（BMI值大於廿六）而遭判定不合格，於二〇二〇年七月、二〇二二年九月、二〇二五年十月，盜刻國軍高雄總醫院王姓醫護人員的印章，塗改「體格分類檢查表」上的身高、體重、BMI三欄位後盜蓋印文，經海巡署中部分署審查留營資料時，發現其體檢表數據異常後送辦。

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台中地檢署偵查及台中地院審理時，洪女都坦承不諱，並有體格分類檢查表等資料可供佐證。

台中地院指出，洪女案發時身為職業軍人，竟為使自己能繼續留營擔任軍職，變造公文書後行使，足生損害國軍高雄總醫院核發國軍人員體格分類檢查表的信用性，以及海巡署中部分署稽查受測人員身體狀況的正確性，所為實屬不該。

台中地院法官審酌後也認為，洪女犯後坦承犯行，態度尚可，並參酌其家中遭詐騙數百萬元，為求繼續在軍中服役支援家計，才變造公文書的動機，依觸犯三次偽造文書罪，各判處有期徒刑一年，共應執行一年三月、緩刑二年，緩刑期間提供義務勞役九十小時及參加法治教育兩場。

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