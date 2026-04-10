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    詐158億 美樂公司60人重判／最大假出金詐團 神祕金主收押

    2026/04/10 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    如何辨識假出金詐騙

    如何辨識假出金詐騙

    全台最大假出金詐騙集團美樂公司，透過架設逾兩千個假投資平台詐騙，前後不法所得高達一五八億元；首腦歐俞彤一審判刑廿四年，八名核心幹部判刑逾廿年，另五十一名涉案人判刑十年以上。台北地檢署溯源查出集團的幕後金主是男子王景琦，前天指揮新北市刑警大隊搜索王男住所及公司等六處，拘提偵訊後認定涉案重大，聲請羈押禁見。

    架逾兩千個假投資平台詐騙

    美樂公司由在逃的竹聯幫弘仁會組長吳漢威，及其女友、先前已遭重判的歐俞彤等人主導，與電信詐欺機房、車手、水房及假出金集團形成多層分工架構，專門協助詐騙集團處理資金流向。

    竹聯幫組長操控 分工洗錢牟利

    該集團透過Telegram群組聯繫，並依地區設置「〇二」、「〇四」、「〇七」等群組，負責指揮收款、交付款項及匯兌虛擬貨幣。集團另成立多個「假出金團」，由劉殷碩、謝曜竹、王翊維、蔡智帆等人擔任幹部或負責人，指揮出金手臨櫃匯款或無摺存款，誘使被害人持續加碼投資；判決並認定，涉案人等透過假出金手法營造獲利假象，累計出金的金額高達八億四六九五萬餘元。

    其中劉男負責派單與指揮出金手，犯罪期間長、參與程度深，也遭重判廿四年徒刑；另有成員跨縣市收款，甚至搭機赴離島取款，如邱宗煜曾依指示前往澎湖收取九百萬元現金，再由上游轉換為泰達幣，掩飾犯罪所得流向，台北地院於二〇二五年十一月做出判決。

    北檢溯源追查發現，男子王景琦為美樂公司的幕後金主，指揮警方展開搜索拘提行動，警方初訊後，昨下午將王男移送北檢複訊；檢方認為，王男涉犯洗錢防制法、詐欺及組織犯罪防制條例等罪，有羈押事實及必要性，昨向法院聲請羈押禁見。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    北檢持續溯源追查，發現男子王景琦疑為美樂公司的幕後金主。（記者劉詠韻攝）

    北檢持續溯源追查，發現男子王景琦疑為美樂公司的幕後金主。（記者劉詠韻攝）

    洗錢集團首腦歐俞彤一審判24年，犯案前常在社群平台分享個人美照。 （翻攝自Instagram）

    洗錢集團首腦歐俞彤一審判24年，犯案前常在社群平台分享個人美照。 （翻攝自Instagram）

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