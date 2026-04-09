「AI標會平台」吸金45億 「神說」負責人判18年

「神說公司」負責人陳建安違法吸金45億，檢方查扣時櫃內塞滿現金，台中地院昨天判處18年徒刑。 （台中地檢署提供）

「神說國際網路股份有限公司」負責人陳建安，以傳統「標會」包裝非法吸金，推出「CCE中華資金交易所P2P標會平台」，涉嫌違法吸金四十五億，被害民眾近三千人，台中地檢署去年分二波起訴陳建安與共犯等共六十四人，台中地院昨天依銀行法非法經營收受存款業務罪判處陳建安十四年徒刑、洗錢防制法鉅額洗錢罪六年，應執行十八年，不過到場聽判的被害人都說「太輕」。

到場聽判被害人都說判太輕

檢方查出，「神說公司」自二〇二一年間打著「AI標會平台」與「CCE中華資金交易所」旗號，在全台舉辦說明會，推出「新八年合會」方案，號稱結合大數據與自動續標技術「穩賺不賠、八年翻倍」，以每會五十六萬、六十一萬或七十六萬元為單位吸引投資，打出「八年後保證補足二百萬、資金不足公司代墊」等話術，實際上以「後金補前金」手法維持運作，年化報酬率高達一八八％，明顯違法吸金。

請繼續往下閱讀...

全台辦說明會 以後金補前金手法運作

台中地檢署接獲高檢署可疑帳戶預警中心通報，指派檢察官黃鈺雯指揮專案小組，去年四月、六月及八月發動三波搜索，共拘提主嫌陳建安（六十二歲）、系統工程師及分所幹部共六十四人到案，首波起訴陳建安等八人，去年底第二波再追加起訴五十六人，涉犯銀行法、鉅額洗錢等罪。

檢方查出，該集團在全台設立四十二個分所，並成立「中華資金有限公司」為資金中轉站，實際吸金達四十五億七千多萬元，全台近三千名投資人受害。

台中地院審理時，陳男等人否認有何非法經營收受存款業務、詐欺取財、洗錢主觀犯意，但法官不採信，昨天將陳建安依違反銀行法非法經營收受存款業務罪判處十四年徒刑，鉅額洗錢罪判六年，合併應執行十八年，其餘同夥則判五年到九年六月不等刑期，可上訴。

昨天宣判時多名被害人到場關心，得知判決結果都認為太輕，痛罵陳男「以基督之名行詐騙之實」、「可惡的詐騙惡魔」，一名阮姓被害人就說，自己和先生被騙四四六萬，媽媽也被騙一七八萬，這些都是退休老本，擔心拿不回來，真的很可惡。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法