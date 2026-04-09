僅一街之隔 國道警看新聞嚇壞／移送偵查期 廢料山曾釀火警奪命

全案移送檢方偵查期間，還曾發生火警，造成一人死亡。 （民眾提供）

被查獲非法堆置一千五百公噸汽車廢料的苗栗縣造橋鄉雙鵝山鐵皮廠房，因位處偏郊，地主李男出租給黃男從事非法資源回收場使用，因出入車輛引起地方疑竇，經檢舉查報，才揭露這誇張的離譜行徑，而且在全案移送檢方偵查期間，還曾發生火警，造成一人死亡。

該家鐵皮廠房位處山坡地半山腰，有鐵皮圍籬阻隔及林木遮掩，若非從高點俯視，難以察知裡頭堆置了如此大量的廢棄物。與該鐵皮廠房僅一街之隔的國道公路警察局第二大隊員警見到新聞報導揭露的堆置情狀，都吃驚地說「這麼誇張！」

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尤其該不肖業者，對於如此大量的廢棄物，僅以鐵皮圍籬或以混凝土塊堆疊作為擋土牆阻隔，根本談不上穩固，一旦不幸崩落，恐怕釀成災禍。因此，檢警查獲後，已令不肖業者清移了一千二百多公噸。

對此，有國道二隊員警就慶幸地說，還好大部分的廢棄物已清移，否則像苗栗縣日前遇暴雨侵襲，如此大量的廢棄物滑落，國道二隊恐怕也成了「受災戶」。

苗栗縣環保局表示，該鐵皮廠房因地處偏僻，環保局接獲地方舉報出入車輛頻繁，稽查為非法資源回收場，報請警方移送苗栗地檢署偵辦，未料，於全案移送後，鐵皮廠房於二〇二三年一月十七日凌晨曾發生大火，當時造成廠內一名員工的七十五歲父親逃生不及，命喪火場。

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