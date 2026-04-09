1年洗出8226門號 綁社群帳號賣詐團 74人遭詐8千萬 警逮12嫌

台中市詹姓男子利用電信門號「短期換號」特性，短短一年「洗出」8226個人頭門號、2642個LINE帳號，成為假投資詐騙背後重要供應鏈。（警方提供）

台中市詹姓男子利用電信門號「短期換號」特性，號召親友與同夥大量申辦門號，再綁定社群帳號轉售給詐騙集團，短短一年「洗出」八二二六個人頭門號、二六四二個LINE帳號，成為假投資詐騙背後重要供應鏈，間接造成被害人財損八千萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心三波收網逮捕十二人到案，檢方近日陸續偵結起訴。

用短期換號特性 大量取得門號

刑事局中打第一隊前年十月間獲報，多名被害人因受社群網站廣告吸引，加入LINE假投資群組，被騙金額達八千萬元，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中、嘉義警方共同偵辦，先在去年三月、四月間查緝李姓車手等七人到案。

請繼續往下閱讀...

經溯源發現，四十一歲詹姓主嫌為謀取暴利，利用電信業者提供的換號服務可於短時間內反覆申辦與更換門號特性，指示親友及同夥密集操作，在前年三月至去年四月間，大量取得門號後用以註冊及創設LINE帳號，再轉售給詐騙集團使用，每組門號及帳號可獲利兩百至三百元不等，累積不法所得估突破兩百萬元。

兵分多路搜索逮人 檢近日起訴

而經清查，這些帳號中已有五十二個涉入詐欺案件，被害人達七十四人，財產損失超過八千萬元，專案小組在蒐證完備後，去年六月、七月兵分多路，前往台中、台北等地同步搜索詹嫌住處及相關據點，查扣手機、筆電、門號申請資料、現金及金飾等證物，並通報LINE公司停權相關人頭帳號，斬斷詐騙集團通訊管道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法