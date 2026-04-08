炸嘉義廢校 2男大生涉製爆裂物羈押

嘉義地檢署偵辦廢棄校園爆炸案，聲押兩大學生獲准。（資料照）

嘉義縣竹崎鄉光華村茄苳仔聚落廢校廿餘年的培英國小，本月三日驚傳爆炸案。家住高雄、年僅廿歲的周姓與余姓男大學生，疑在教室製造並引爆自製爆裂物，造成門窗嚴重毀損。事發後隔天，警方逮捕兩嫌，訊後依違反槍砲條例等罪嫌移送嘉義地檢署，檢方複訊後向嘉義地院聲押獲准。

三日中午一時許，培英國小傳出巨大爆炸聲，接著冒出濃煙，村民前往查看，發現教室冒出火光，接力取水滅火並報案，幸好火勢及時撲滅。

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消防員抵達回報現場已無火煙，但教室門窗嚴重扭曲變形，不像一般火災，隨即封鎖現場，並通報警方與火調人員到場處置。

潛入廢棄教室測試自製火藥

警方隔天循線逮捕涉嫌引爆爆裂物的周姓、余姓大學生。據了解，兩人都家住高雄，分就讀於高雄與嘉義的某大學，三日共乘機車到光華村山區，潛入廢棄教室測試自製火藥，爆炸後騎機車逃逸。

余姓大學生坦承犯行，周姓大學生僅坦承製造爆裂物及炸毀國小門窗。

嘉院表示，經調查，周姓、余姓大學生多次製造爆裂物，並在國小教室內引爆，且兩人所製造的爆裂物數量、重量並非微少，有事實足以認為兩人有反覆實行同一犯罪之虞，裁定羈押並禁止接見、通信及收受物件。

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