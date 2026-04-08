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    南投竹山砂石車逆撞3車 釀1死2傷╱鐵工孝子開貨車上班 慘遭夾死

    2026/04/08 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山產業道路砂石車（圖左）逆向連環撞，1死2傷。 （民眾提供）

    南投竹山產業道路砂石車（圖左）逆向連環撞，1死2傷。 （民眾提供）

    南投縣竹山鎮砂石車產業道路昨天發生死亡車禍，四十六歲林姓男子駕駛砂石車行經一處彎道，疑因車速過快失控，逆向衝入對向車道，接連撞擊小貨車、轎車、砂石車，造成四十八歲小貨車駕駛楊男被夾在車內當場死亡，林男無酒駕，訊後依過失致死罪嫌移送法辦。

    疑車速過快 過彎失控肇禍

    事發地點位在竹山鎮鄰近濁水溪畔的砂石產業運輸大道，該路段主要供砂石車行駛，可往返國道三號與砂石場，平時車流量不小，在地民眾也會行駛此道路，以避開省道尖峰車流。

    昨天上午八點半，林男開著砂石車空車準備前往載料，但在行經砂石產業道路一處彎道時，疑因車速過快，整輛車竟失控衝向對向車道。

    當時開著小貨車的楊男首當其衝，被迎面而來的砂石車撞上，貨車車頭嚴重變形，楊男被夾在車上當場慘死，砂石車接著撞上轎車、砂石車，造成六十一歲轎車駕駛林女胸部挫傷、左肩鈍傷，五十二歲砂石車司機吳男頸椎損傷，幸兩人送醫之後均無生命危險。

    死者楊男的哥哥說，弟弟擔任鐵工，未婚且與父母同住，平時工作認真、人緣極佳，也把父母照顧得很好，是大家眼中的孝子，也讓住在外地的他很放心，不料弟弟昨天上班途中竟遭遇死劫，痛失手足令他相當難過，父母悲傷不已。

    竹山警方調查，肇事駕駛林男以及遭撞受傷的男、女駕駛都無酒駕，林男自述行經該路段彎道，出彎時方向盤卻打不過去，以致車輛衝到對向車道，事發當下沒有下雨，事故是否因車輛過彎速度過快，或是機械故障等其他原因，還要進一步釐清。

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