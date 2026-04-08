避免養出暴力兒 3至12歲是關鍵期

台中一名少年，前天毆打父母和弟弟，因違反保護令，法官裁定收容。（資料照）

國中時善用同儕力量導正偏差行為

台中十五歲賴姓少年前天毆打父母被法官裁定收容，且已經不是第一次對父母有暴力行為，朝陽科技大學師資培育中心助理教授魏宗明表示，幼兒園到國小階段是小孩「社會情緒學習」的關鍵期，除了家庭教養零暴力，更不要把眼睛放在壞的部分，而是要多看孩子好的部分，至於國中階段，則建議多利用同儕的力量，透過跟他真心說得上話的朋友勸說，導正偏差的行為。

家庭教育零暴力 正向管教多誇獎

魏宗明表示，三歲至十二歲是「社會情緒學習」的關鍵時期，家長應幫助孩子發展自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧和負責任的決策能力。

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而要避免孩子出現暴力行為，應該從家中做起，從小在家庭管教要「零暴力」，不要用打罵的方式，而是要用正向管教、多誇獎，而非只看壞的、挑缺點，例如小孩考了九十五分，很多家長不是誇獎他努力考了九十五分，而是看到他還差五分就一百分，將缺點放大，家長應該要多肯定孩子的努力。魏宗明因此建議家長，管教孩子「不要把眼睛放在壞的部分，而是要放在好的部分，而且把好的部分發揮到極致」，如此隨著成長，壞的部分也會逐漸改善。

至於到了國中階段，家長管教的效果已經遞減，此時影響較大的是同儕和朋友，因此若出現暴力等偏差行為，建議可透過跟孩子真心說得上話的朋友，或者年紀相仿親戚的小孩進行勸說，會比家長管教有更好的效果。

台中市警局婦幼隊則表示，一般聲請保護令後會建議遠離有暴力傾向的行為人，不過因該少年父母就是他的法定代理人，即使聲請保護令也無法令其遷出或遠離，所以建議未來若該少年再發生暴力行為時，能依法報警處理。

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