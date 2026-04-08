少年失控毆父母傷弟／違保護令 法官裁定收容

少年失控毆父母傷弟，因違保護令法官裁定收容。（本報製圖）

台中市一名十五歲就讀國二的賴姓少年，前天下午三點多，在西屯區一處停車場，疑因停車等候太久情緒失控，毆打年紀都約四十七歲的爸爸、媽媽和十二歲的弟弟，造成三人臉部、頸部、手部受傷送醫，因少年之前就有毆打父母的紀錄，已違反保護令，警方將他帶回警局後，移送台中地院少年法庭處理，法官訊問後裁定將少年收容。

曾施暴 父母已聲請保護令

台中市消防局前天下午三點十三分接獲警方轉報，西屯區市政北六路和惠來路二段路口附近有傷者需要救護，抵達時發現十五歲的賴姓少年，已經被警方控制住躺在地上，現場已無衝突，經了解後才得知稍早賴姓少年情緒失控毆打家人，造成媽媽和十二歲的弟弟臉部受傷，爸爸則是右眼下方有傷口、右手挫傷、頸部抓傷，三人都意識清楚，現場救護處置後送醫。

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據了解，前天下午賴姓少年和爸爸、媽媽、弟弟一起開車外出，到了西屯區市政北六路的停車場想停車，因等待時間較久，賴姓少年開始情緒失控，下車時家人雖一再安撫賴少還是不理會，還出手破壞車內的東西，父母見狀都想制止，身高約一百七十公分上下的賴姓少年雖不是很粗壯，不過拉扯間還是造成爸爸、媽媽和弟弟三人受傷，所幸都僅是皮肉傷，傷勢並不嚴重。

據了解，賴姓少年平時就有情緒控管不佳的問題，只要稍一不如他的意就會暴怒，之前也曾就醫，並有毆打父母的紀錄，因此父母均已聲請保護令，父母就醫後到警局並沒有要對他提告，對於發生這樣的事情略感無奈。

台中市第六分局警方則將打人的賴姓少年帶回警局，他本人未受傷，因賴男之前就曾毆打父母，父母都有聲請保護令，前天又毆打父母已經違反保護令，警方調查後送往台中地院少年法庭處理，法官訊問後，認為責付顯不適當，裁定少年收容。

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