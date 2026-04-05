又見破壞電子監控潛逃 洗錢律師游光德 落跑通緝

詐騙集團首腦、律師游光德破壞電子監控，棄保潛逃。（資料照，取自網路）

又見破壞電子監控潛逃！這次逃犯是捲入詐團洗錢案被法辦的國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄的委任律師，同時也是詐騙集團首腦游光德，桃園地方法院昨證實，三月廿二日傍晚，游配戴電子手環斷訊、監控手機關機，已棄保潛逃，除沒收二五〇萬元交保保證金，已於廿五日對他發布通緝，另依職權告發棄保潛逃罪。

詐團首腦、徐巧芯大姑丈夫律師

檢警調查，游男成立投資群組詐騙集團，吸收台銀行員郭男、黃女夫妻檔加入，利用兩人規避洗錢防制通報，將詐騙款項轉匯至游控制的人頭帳戶，再轉換為外幣，匯往境外的虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此隱匿犯罪所得，詐騙金額達一億一四七七萬餘元，去年十月間依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌起訴詐團首謀游光德等人，並對游具體求刑十三年。

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桃院表示，游光德詐團案移審時，法官命游男二五〇萬元交保，並限制住居、出境及出海，後續又對游實施科技監控，游今年二月十一日起配戴電子手環接受監控。

詐1.1億求刑13年 3月22日失聯

桃院三月廿二日下午五點四十五分接獲科技監控中心通知，游光德下午四點多觸發「手環拆卸警報」且失聯，電子手環系統重置後，雖恢復訊號發送，但人已失聯，法官也嘗試聯繫被告及其辯護人，仍找不到，當晚六點十五分至翌日核發多張拘票拘提游，並通知移民署、海巡署協助注意被告出境出海狀況，也函請外交部領事局註銷游的護照。

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