「讓證據說話」 啟蒙現代鑑識學／李昌鈺辭世 享壽87歲

鑑識專家李昌鈺27日在美國家中安詳辭世，享壽87歲。（資料照）

有「華人神探」、「當代福爾摩斯」等稱號，名聲享譽國際的刑事鑑識科學專家李昌鈺，本月二十七日晚間在美國內華達州家中安詳辭世，享壽八十七歲。他生前留下「讓證據說話」等名言，強調鑑識科學必須建立在客觀證據，而非主觀推測，為醫學和執法領域做出深遠貢獻，並啟蒙了現代刑事鑑識科學，他也多次回台參與刑案偵辦，把我國的偵查方式推向科學辦案，影響深遠。

李昌鈺於一九四八年隨母親來台，後續考入中央警官學校（中央警察大學）第二十四期正科，隨後赴美深造，取得約翰傑刑事判決學院學士、紐約大學生物化學碩士及博士學位，其後受聘於康乃狄克州紐哈芬大學教授刑事科學，並且設立「李昌鈺法醫學研究所」。

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從辛普森案到三一九槍擊案

專業形象深受國際信賴

李昌鈺參與調查過全球數千起重大案件，最知名的是在辛普森案中，針對血跡噴濺與現場採證的精闢分析，成為判決的關鍵轉折點。他也曾參與過甘迺迪總統遇刺案重審、柯林頓醜聞等多項影響美國歷史的重大事件，專業形象深受國際信賴。

李昌鈺多次受邀回台協助辦案。他在台灣參與最深且影響最鉅的案件莫過於二〇〇四年的三一九槍擊案，當時他受命組成專案小組，針對前總統陳水扁遭槍擊的彈道、吉普車擋風玻璃彈孔及火藥殘留進行精密分析，最終提出的一槍兩彈與彈道重建結論，成為該案偵查的重要依據。

一九九六年發生的桃園縣長劉邦友血案及彭婉如命案，李也應邀回台協助，對現場指紋、毛髮及DNA檢體進行複驗，儘管兩案最終都因當年現場保全不力及技術局限而成為懸案，但李昌鈺引進的現場保全觀念，促使刑事局後續在現場勘查制度上進行大規模改革。

李昌鈺一生留下許多名言，最知名的就是他的核心理念「讓證據說話」，強調鑑識科學必須建立在客觀證據，而非主觀推測。他也常說「要化不可能為可能」，並謙虛表示「自己只是很普通的一個人，和大家一樣」。

證據到哪 案子就辦到哪

侯友宜視為人生導師

李昌鈺是新北市長侯友宜的警大學長，兩人也是舊識，侯友宜說，李昌鈺曾表示「證據到哪，案子就辦到哪」，讓警界在人權保障、鑑定品質上更能跟國際接軌，多年來他非常感恩，不管轉換任何崗位，都隨時跟李昌鈺請益，對方是他的人生導師，也是他的兄弟。

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