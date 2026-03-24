博弈集團跨境洗錢 有人10天刷1900萬／10餘千萬刷卡手 都是高薪族

警方查緝逮捕廖 姓主嫌等20人， 查扣集團贓款。 （記者姚岳宏翻 攝）

有科技工程師、台鐵司機

國內知名的「九州娛樂城」等博弈洗錢集團，看準跨境金流漏洞，安排民眾前往澳門賭場，以「溢繳卡費」的方式狂刷套現，將境內黑錢成功轉移至海外，不法金流高達三三〇億元，十多名已到案刷卡手，幾乎都無前科，許多人更是高所得的白領族，包括台鐵司機及年收入二、三百萬元的知名科技公司工程師等。

溢繳卡費方式狂刷套現

據了解，他們每刷一筆除了可收取銀行三％至四．五％高額的信用卡海外消費現金回饋外，還有賭場多送的籌碼，其中有人十天內就刷了一九〇〇萬元，收入就有將近六十萬元。

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雲林地檢署指出，該集團利用澳門地區賭場高額現金儲備，且刷卡無上限，更不會嚴格審查客戶金流等特性，先把博弈等不法資金以現金或轉帳方式存入「刷卡手」的銀行帳戶來溢繳信用卡款，再由刷卡手搭機到澳門賭場，佯裝要賭博，先刷卡換取數百萬元籌碼，實際上有人小賭、有人未上賭桌就把籌碼再換成港幣，或者直接把籌碼交給集團在當地的幹部等，成功把不法資金轉到海外。

據指出，目前查獲的十多名刷卡手，每個人的刷卡額度都達一、二千萬元，其中有一人在十天內就刷了一九〇〇萬元，經清查這十多人成功經手非法金流合計就達二億七千多萬元。

10餘人洗錢2億7千萬

檢警調查，已到案的十多名刷卡手都沒有前科，甚至有許多人都是高所得白領階級，包括年收入二、三百萬元知名科技公司工程師，還有台鐵司機等。他們完全不用資金，只提供信用卡帳戶，博弈集團成員把高額資金匯入，在接到錢已匯入的消息後，他們立即搭機前往澳門的賭場，協助成功跨境洗錢。

據了解，刷卡手從中刷卡可賺取信用卡三％至四．五％現金回饋，刷一千萬元最少可賺到卅萬元現金回饋，另外還有賭場也會針對一次兌換高額籌碼者給予回饋籌碼，有的刷卡手除了自己前往澳門，甚至還能帶著家人一起去旅遊。

檢警呼籲，跨境洗錢犯罪手法日益翻新，政府為阻斷犯罪金流，已多次修正洗錢防制法，民眾切勿因為貪圖小額利差或信用卡回饋現金、紅利點數等，接受來路不明的資金，或是幫他人刷卡消費，以免觸法，將面臨嚴重的刑事責任及鉅額罰金。

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博弈集團「溢繳卡費」 洗手法拆解

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