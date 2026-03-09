兩男被控性侵喝醉高中女 不起訴

扶醉女上計程車示意圖 （AI生成圖）

南檢稱女未求救、沒外傷 父哽咽將提再議替女兒討公道

高三女學生小花（化名）被同學約去KTV，莊姓及林姓男子被控在KTV灌醉、輪流性侵小花，事後林男再將泥醉的小花扶上計程車帶回家二度性侵；台南地檢署以小花未求救、沒外傷，將莊、林男不起訴處分，小花的父親看到不起訴書，哽咽投訴無助又憤怒。

去年八月案發時，小花是十七歲，當時小花的兩名閨密說心情不好，約她去KTV夜唱，一進包廂發現還有二十八歲的林男與四十三歲的莊男，他們聲稱是閨密的男友。

兩名同學離開後，小花因喝酒到廁所嘔吐，林男與莊男被控在廁所先後性侵小花，兩名同學作證聲稱，他們玩到凌晨四點左右，有跟小花說要離開，但小花還不想走，所以直到凌晨五點兩人才離開，莊男在五點多時曾經打LINE給其中一名離開的同學，聲稱看到小花與林男去廁所，閨密稱不曉得廁所發生什麼事。

當日早上八點，莊男再傳訊息給小花的同學稱「完成式」，同學反問「上了？」莊男又回「正確」。早上十點，KTV的監視器畫面拍到小花癱倒在大廳沙發，林男則攙扶小花上計程車，林男被控帶小花回家二度性侵，但是檢察官卻認為，是小花「自願」與林男回家。

南市警二分局從計程車車牌追出林、莊兩人的身分，雖然在警訊筆錄時，兩人坦承犯罪，但不起訴書記載，兩人否認犯行，辯稱小花主動，沒反抗或明確拒絕，性行為是雙方合意。

檢方勘驗監視器畫面，確認三人步出包廂時，小花緊跟林男身後，未向服務員求援，並與兩男同搭計程車離去，小花事後聯繫同學時，也未提到自己受到侵害，檢方並認為，如果真的要犯罪，莊男怎麼還會跟小花的同學說「完成式」。

檢察官依醫院驗傷，小花無明顯外傷，下體也無新傷或撕裂傷，未見遭受壓制或反抗傷勢，缺乏足夠客觀事證，所以做不起訴處分。

父悲︰女兒身心受創 還在看身心科

小花父母昨天收到不起訴書，難掩悲傷，做黑手的父親說，女兒被害後身心受創，受害的事還在學校流傳，至今都在看精神科，不曉得該怎麼跟女兒說，無助又憤怒，一定會提再議替女兒討回公道。

