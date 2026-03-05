太子集團地下金融王國 在台已潛藏10年

表格

在台引路人王昱棠 狂設公司

太子集團首腦陳志二〇一六年間即指派新加坡籍幹部張剛耀、台籍成員王昱棠等人在台成立多家空殼公司，採企業化經營模式實質掌控橫跨十八國的二五〇家境外公司、四五三個金融帳戶，透過境外公司間製作不實交易合約，利用外匯結匯申報漏洞，將犯罪所得合法化。

天旭辜淑雯 主導洗錢調度

台北地檢署調查，為製造金流斷點，集團開發名為OJBK的虛擬資產冷錢包，連結地下匯兌水房，讓犯罪所得能在台灣、日本、新加坡隨時提領現金。

請繼續往下閱讀...

柬籍吳逸先 水房藏度假村

經營博弈遊戲的天旭公司台籍人資長辜淑雯，身兼天旭等五家公司的最高主管，表面負責行政與人事，實際主導洗錢金流的調度，並指示下屬至地下水房提領現金供集團揮霍。王昱棠負責設立十三家本國公司及管理跨國紙上公司，被視為集團在台「引路人」。

柬埔寨籍的吳逸先則將洗錢水房設於帛琉愛萊森林度假村，透過胞姊吳宜家在台擔任人頭，洗錢流入台灣金額逾四．一億元，並指示特助王俊國充當冷錢包車手，多次赴地下水房及銀樓提領現金，購置豪宅與超跑，在台資產由親姊吳宜家及姊夫吳柏毅打理。

星籍陳秀玲 幫在台買豪宅

陳志心腹李添與新加坡籍女子陳秀玲統籌資金運作，為將犯罪所得漂白為不動產，操控八家空殼公司在台購置豪宅，包括和平大苑購得十一戶住宅及五十三個車位，並以虛構交易合約向金融機構申貸及申報，層層掩飾資金來源。

還有專人管理超跑領現金

此外，李添特助李守禮、秘書林昱妏及負責管理超跑的邱子恩，平日穿梭各水房提領現金，負責現金調度與交付。尼爾公司負責人林揚茂與財務主管鄭巧枚替組織設計金流路徑，製作不實借貸及租賃合約，協助掩飾資金來源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法