太子集團自創OJBK錢包跨18國洗錢

北檢調查，太子集團先將非法資金透過OJBK錢包轉換，再由地下水房提領現金，用於買豪宅、超跑及高額消費，形成完整洗錢鏈條。圖為首腦陳志。（記者劉詠韻翻攝）

250家境外公司、453個金融帳戶

為規避各國執法機關監管，太子集團首腦陳志指示開發自有虛擬資產工具「OJBK錢包」，作為調度非法資金的核心平台，犯罪版圖橫跨十八國，掌控二五〇家境外公司、四五三個金融帳戶。檢警調追查，集團透過該錢包串連日本、新加坡等地地下匯兌水房，將非法博弈所得轉為虛擬貨幣，再經地下管道兌換現金，製造金流斷點，規避追查。

冷錢包串連境外水房

OJBK採冷錢包設計，交易須以實體裝置簽署，避免駭侵風險，也不受第三方平台及KYC身分驗證限制。為提高隱匿性，集團搭配地下匯兌與混幣服務拆分交易，以分層操作降低風險。

據了解，用戶若欲提領現金，只需在APP聯繫客服，轉至Telegram告知金額與地點，並拍攝指定號碼鈔票為憑證，由水房調度資金、車手面交完成；若需匯款，則透過人頭帳戶層層轉帳，持續製造斷點。

北檢調查，為將資金流進台灣，陳志心腹李添指示水房安排人頭匯款或提領現金，除支應「天旭公司」營運與薪資，也供高層購置豪車、名酒、雪茄與藝術品等奢侈品，以實體資產掩飾來源。李添另設「誠帷公司」組技術團隊開發並控管帳號權限，將員工薪資與不法所得直接匯入錢包，再透過水房「實體化」，形成完整洗錢鏈。

砸6億多狂買26輛豪車

二〇一八年至二〇二五年間，助理群陸續購置二十六輛豪華名車，總價約六點二九億元；另添購雪茄櫃六檯、雪茄一六二六支，總價約一九〇六萬元。

此外，OJBK資金可靈活兌換為各國法幣，用於支付境外遊艇管理、車輛保養等費用，藉此切斷境內外金流的直接關聯。主要被告之一辜淑雯累計收受約六四五〇萬元及人民幣一四五萬元；劉純妤收受約二點八六億元、新加坡幣九十五萬元及美元一點二萬餘元。

