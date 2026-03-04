「華爾街女神」母偽造8.8億本票 二審判5年

胡青青，偽造小姑8.8億本票 二審改判5年刑。圖為「華爾街女神」陳莉婷與母親胡青青、共犯楊儒杰被收押禁見畫面。（資料照）

有「華爾街女神」封號的股市名媛陳莉婷，其母胡青青被控持偽造三名小姑印章、偽簽立五張面額共八億八二八〇萬元的本票，向法院聲請強制執行，其中四件獲法院裁准，一審台北地院依五件偽造有價證券罪將她合併判刑六年，二審高等法院昨將其中一件由五年改判四年，另四件維持，五罪合併應執行刑也由六年改判五年；可上訴。

胡青青、陳莉婷母女曾為爭家產，持榔頭伏擊陳姓小姑的頭部，高院二審去年依家暴殺人未遂罪，判母女各八年徒刑，最高法院去年九月撤銷發回更審。

判決指出，胡青青於二〇二二年八至十月間，未經三名小姑（亡夫胞妹）同意或授權，偽刻三女印章、偽簽面額各四九〇〇萬至五億八九〇〇萬元的五張本票，分別向法院聲請強制執行，其中四張獲裁准，小姑們抗告並提民事訴訟獲判勝訴確定，北檢也起訴胡女。

刑事審理時，已另案入監服刑的胡青青認罪但未達和解，一審認為她造成小姑們無端付出時間精力與金錢處理法律程序，五罪各量處三年半至五年徒刑，合併應執行六年。胡青青上訴請求輕判。二審高院昨認定其中一張五點八九億元本票的票面金額雖高，但胡女後續未再繼續虛捏不實，未獲利，由五年改判四年，另四件維持原判，合併判刑五年。

