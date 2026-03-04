研揚、捷波換股前先買股 涉內線交易 廣積董座12人起訴

北檢調查認定，研揚法人董事代表、兼廣積董事長林秋旭、捷波副總經理徐一鳴以及多名親友與大股東，搶在重大消息公開前搶先買入股票牟利，不法獲利484萬。（資料照）

知名工業電腦廠研揚科技與捷波上櫃公司二〇二三年策略整合，卻演變為內線交易案，台北地檢署調查認定，研揚法人董事、廣積董事長林秋旭、經理人吳洪斌、捷波副總經理徐一鳴及大股東張鈺振，搶在重大消息公開前透露給多名親友並買入股票，不法獲利四八四萬餘元，昨依違反「證券交易法」內線交易罪，對十二人提起公訴。

起訴書指出，研揚與捷波的合作案始於二〇二二年底，雙方於二〇二三年一月簽署股權交換意向書，確認研揚將透過增資發行新股方式，交換捷波約卅五％股權，而此重大消息最晚於同年三月廿三日盤後公告。

檢方調查，身為談判核心的林秋旭與徐一鳴，明知規定在消息公開後十八小時內不得交易股票，卻仍逾法而行。林秋旭於二月廿日得知換股比例等關鍵資訊，隨即與妻子林瑞琴透過人頭帳戶大量買進捷波股票；徐一鳴則趁一月底農曆春節家族聚會時，將利多消息「分享」給兄弟姊妹及姻親，待股價上漲獲利。

除公司高層，捷波第六大股東張鈺振亦涉案，張男與友人呂禮仲為規避司法查緝，先行提領一百萬元現金交予呂男，再由呂男存入其子女帳戶作為購股資金，試圖製造金流斷點，事後呂男亦將部分不法所得匯入張男女兒的帳戶，企圖掩飾犯罪所得去向。

檢方查出，林秋旭及妻子林瑞琴透過人頭操作捷波股票，單一組別獲利二〇六萬餘元，占約四成；徐一鳴則將利多消息帶回家族，與家人獲利一五四萬餘元，親友組另獲利七十四萬餘元；捷波大股東張鈺振及好友呂禮仲則借子女帳戶掩飾金流，最終獲利卅萬餘元，十二人合計不法獲利四八四萬餘元。

檢方表示，林秋旭等十二人在偵查期間均坦承犯行，並陸續繳回不法所得，依證交法第一七一條第五項，建請法院減輕刑責。

