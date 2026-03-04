毒駕拒檢撞傷2警 逃10公里撞25車落網

男子林政瑋在新北蘆 洲拒檢逃逸，衝撞警 車，警方開槍喝止， 追10公里後逮人。 （記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲區前天深夜爆發激烈警匪追逐。卅九歲男子林政瑋因紅線違停遭警方盤查，心虛下竟加速逃逸，林嫌一路狂飆十餘公里橫跨蘆洲、五股與泰山，並高速衝撞攔截點，造成兩名員警受傷，警方連開十二槍仍無法阻止，最終林嫌在泰山區連撞廿五輛汽、機車後棄車，躲入停車場貨車內遭警方圍捕落網。

警方調查，蘆洲派出所員警二日深夜十一時許，在正和街發現林嫌違停，上前盤查，對方拒不配合且驅車逃竄，警方啟動線上攔截圍捕，在五股區成蘆橋下設置攔檢點，但林嫌不但未減速，反而衝撞警車，導致車內二警挫傷，期間警方曾開十二槍試圖制止但未果。林嫌最終在泰山明志路一段失控撞毀路邊整排汽、機車，棄車逃逸後落網。

請繼續往下閱讀...

經查，林嫌車上藏有毒品吸食器且懸掛他人車牌，車身更佈滿七處彈孔，林嫌未被擊中。

林嫌承認因吸毒及掛假車牌心虛才逃亡，警詢後依妨害公務、毒品、毒駕等罪嫌送辦；由於他竄逃期間無視交通安全，累計包括十二件闖紅燈、十五件逆向行駛及違規轉彎、變換車道等共三十八件交通違規，警方依法開單舉發，總罰鍰最高可達二十九萬一千六百元。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法