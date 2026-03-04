為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首度開庭》台中新光三越氣爆 店長等3人否認犯罪

    2026/03/04 05:30 記者許國楨／台中報導
    台中新光三越氣爆案，許姓店長（右）否認犯罪。（民眾提供）

    台中新光三越氣爆案，許姓店長（右）否認犯罪。（民眾提供）

    台中新光三越中港店去年二月發生震驚全國的氣爆案，釀成五死三十八傷慘劇，台中地檢署去年底偵查終結，認業者有多項疏失，起訴新光三越總公司、總公司滑姓副理、中港店許姓店長等十三人（含法人），而該案昨首度開準備程序庭，許姓店長等三人均否認犯罪，今（四日）下午將續開庭，傳喚其他涉案被告。

    震驚全國的新光三越台中中港店氣爆案，瞬間爆炸成為國內史上最嚴重百貨公安事故，當時閉館施工，卻在短短數十分鐘內釀成重大傷亡，爆炸威力震碎天花板與牆面，濃煙竄升，現場一片狼藉，畫面怵目驚心。

    台中地檢署歷經十個多月偵辦，傳訊八十九人次的被告與證人，調閱行政簽呈、施工圖說與瓦斯管線資料後認定，改裝工程未依法申請室內裝修許可，也未提報施工中消防防護計畫即進場施工，施工前未確實關閉十二樓兩處瓦斯總開關及分歧開關，瓦斯漏氣檢知器遭拆除卻未設替代監測設備，安全控管形同虛設。

    起訴指出，李姓怪手司機拉扯天花板內瓦斯主幹管與分歧管，三十五分鐘內外洩一五七點五立方公尺瓦斯，隨後黃姓水電工使用電動電纜剪產生火花，引燃瀰漫空氣中的瓦斯導致氣爆。

    檢方痛批，新光三越為全台大型企業，中港店更是營業額最高、客流最密集據點，理應以最高標準落實公共安全，卻為營運需求忽略法定程序與施工風險，致「安全審查機制全面失靈」，依過失致死、過失傷害及《職業安全衛生法》等罪嫌，起訴總公司法人及員工七人、裝修與拆除包商五人，共十三人。

    台中地院昨首度召開準備程序庭，傳喚中港店許姓店長、總公司滑姓副理、吳姓課員與法人代表出庭，庭訊中，許姓店長、滑姓副理與吳姓課員均否認犯罪，主張檢方起訴事實仍有待釐清，法人也透過律師表示不認罪，全案後續攻防備受關注。

    台中新光三越去年二月發生氣爆案，釀五死三十八傷慘劇。（資料照）

    台中新光三越去年二月發生氣爆案，釀五死三十八傷慘劇。（資料照）

