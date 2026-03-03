連假前夕揚言北車殺人 恐嚇犯收押

彰化郭姓男子涉恐嚇留言遭逮，檢方聲押獲准。（記者王冠仁翻攝）

警方追查IP位置逮獲彰化郭男

台鐵公司、高鐵公司的客服系統日前連續出現恐嚇留言，留言者聲稱要去台北車站放火、放炸彈、殺人。警方根據留言者IP位置追查，循線鎖定住在彰化的廿九歲郭姓男子涉有重嫌。警方持拘票上門逮人，郭居然說只是因為不滿近來時事、心情不好才留言洩憤；他被警方逮捕送辦，檢方向法院聲押獲准。

稱心情不好才留言洩憤

警方調查，上月廿五日，高鐵與台鐵先後發現客服系統中有人留言，揚言要在台北車站放火、放炸彈、甚至殺人，隔天再次出現四件雷同留言。由於當時正值二二八連續假日前夕，警方為確保大眾運輸安全及防範無差別攻擊，不僅加派人手在相關站體內加強查察、搜索可疑物品，提升防禦機制，也根據留言者的IP位置展開追查。

案經警方調閱相關數位足跡交叉比對，鎖定涉案者是住在彰化郭姓男子，警方在上週五前往其住處逮人。

據悉，郭平時與母親同住，是在醫療業的上班族，他聲稱並沒有實際要製作炸彈或執行殺人計畫，只是不滿近來時事、心情不好，才一時萌生偏激想法並透過留言恐嚇來洩憤。

警方將郭依涉犯恐嚇公眾罪嫌移送法辦，彰化地檢署複訊後向彰化地方法院聲請羈押郭男獲准。

鐵警局強調，近期有不法分子於網路散布危安言論，意圖引發社會恐慌，警方除持續強化站區與列車巡守量能，也請台鐵、高鐵落實異常通報機制，全面警戒旅運安全。民眾勿因一時興起模仿，於網路散播恐嚇訊息，不僅耗費社會資源，更屬嚴重違法行為，警方對此類案件絕對嚴辦到底、絕不寬貸。

