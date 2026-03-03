為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    死角奪命？ 下車婦繞至公車前遭輾斃

    2026/03/03 05:30 記者姚岳宏／台北報導
    監視器還原事發瞬間，林姓婦人下車後走至公車右前方。 （大都會客運提供） 警方趕抵現場時，林婦已明顯死亡。（記者姚岳宏翻攝）

    渾然未覺 司機開回總站涉嫌肇逃送辦

    台北市中山區昨日上午發生驚悚死亡車禍。六十九歲林姓婦人搭乘大都會客運，於八德路二段下車後，不明原因走向公車右前方，公車李姓駕駛疑似未察覺視線死角有人，起步時當場輾斃婦人，隨後駛離現場，警方獲報後於公車總站帶回駕駛，依過失致死與肇事逃逸等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    據知，台北市所有公車都裝有「先進駕駛輔助系統 （ADAS）」，對於盲點偵測及防碰撞都有預警功能，但案發當時疑似未作動，是否因起步有盲區或有其他問題，這部分台北市公共運輸處等相關單位還在釐清。

    據了解，遭撞身亡的林姓婦人獨自住在錦州街，當時可能是搭公車要到八德路二段採買東西；昨下午檢警在二殯相驗遺體，林婦兒子面對突然噩耗很難過，無法接受事實。

    根據現場監視器畫面，昨上午八時卅六分左右，肇事的大都會客運四十一路公車沿八德路二段由西向東行駛，停靠於中崙站牌前，林姓婦人從公車後門下車，沿著車體走到車頭右前方，當時駕駛正準備起步離站，注意力集中於左前後視鏡確認路況，卻未注意到右前車頭的視線死角仍有行人，踩下油門導致婦人遭撞擊並捲入車底。

    事故發生後，肇事公車直接駛離現場，後方車輛驚見婦人倒臥血泊中，紛紛繞道並報警，警消趕抵，發現林婦身軀有明顯車輪輾壓痕跡，已無生命徵象，交由中山警分局封鎖現場採證，未送醫。

    駕駛稱誤把異聲當物品碰撞

    警方調閱監視器鎖定肇事車輛，前往士林的公車總站帶回李姓駕駛，經檢驗酒測值為零；六十二歲李姓駕駛表示，當時未發現車前有人，印象中有聽到奇怪聲響，他以為是車上乘客的物品晃動、敲擊到車身，當時不以為意，直到警方通知才驚覺肇事，絕非故意逃逸。

    大都會客運對此憾事深感遺憾，將派專人慰問家屬，並依據警方調查結果負起相關刑、民事責任。台北市公運處表示，已要求業者全力配合檢察官調查，同時先行慰問死者家屬，後續將待檢方釐清確切肇責後，再依裁罰基準辦理後續舉發事宜。

